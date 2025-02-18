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Шпаклевка тут не поможет: Домбрава сравнил правительство с домом в трещинах

Редакция PRESS 18 февраля, 2025 12:13

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TV24

Депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава принял участие в дискуссии "Рестарт правительства, кого он спасет политиков или страну?" в рамках программы Kartības rullis на TV24, где сравнил правительство с домом, по которому пошла трещина.

"У меня есть аналогия со шпаклевкой. Каждый знает, что если по стенам здания пошли большие трещины, то если кто-то придёт и замажет их шпаклевкой - это не спасет здание от обрушения. Ну, потому что это физика. Скорее всего эта трещина расширится и здание всё равно рухнет", - рассуждает Домбрава.

Он отмечает, что правительство Эвики Силини - самое непопулярное за всю историю и в этом плане даже превзошло правительство 2008 года.

"Это правительство уже фактически месяц не может обеспечить в Сейме кворум. Я таких случаев даже и не припомню, когда у нас есть правительство, но оно не может собрать депутатское большинство, чтобы был принят один, второй, третий направленный к правительству вопрос. (...) Те же самые Rail Baltica, AirBaltic. Этими вопросами уже нужно заняться вплотную. Тот же Витербергс просит направить эти вопросы и президенту, и Министерству финансов, чтобы уже как-то обозначить дальнейшее направление действий. Но вообще таких вопросов довольно много. Например, связанные с дигитальным развитием. У нас из европейских денег, я не помню точную сумму, но там были сотни миллионов, выделенные на эти дигитальные проекты... у меня нет уверенности, что у нас есть хоть один министр, который в принципе понимает, о чем идет речь в этих проектах", - заявил Домбрава.

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