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Шокирующая вспышка насилия: в центре Вильнюса ранены двое полицейских и один человек убит

Редакция PRESS 10 октября, 2024 13:40

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Scanpix/REUTERS/Ints Kalnins

В четверг в центре Вильнюса, недалеко от площади Лукишкес, произошла стрельба, в результате которой был застрелен адвокат, а также ранены двое полицейских.

Подозреваемый забаррикадировался в квартире, из которой, по словам полицейских, его пришли выселять.

"Подозреваемый задержан. (...) Двое полицейских ранены, девушка в ногу, мужчина в грудь", - подтвердил BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Во время инцидента был застрелен 70-летний мужчина.

"Мужчина был застрелен и найден мертвым в квартире", - сообщил представитель полиции.

Пострадавшие полицейские были доставлены в больницу.

Впервые об инциденте стало известно около 11 часов, когда у полиции тогда была информация об одном раненом полицейском.

Ситуацию осложнил тот факт, что в четверг на площади Лукишкис проходит досрочное голосование на выборах в Сейм. Голосование не было остановлено, премьер Литвы  Ингрида Шимоните, планировавшая проголосовать на площади, поехала голосовать в другой избирательный пункт.

"Шокирующая вспышка насилия в центре Вильнюса, очень сложно смотреть на информацию о жертвах и раненых должностных лицах. Желаю здоровья пострадавшим полицейским, а службам - как можно скорее все выяснить", - написала глава парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в четверг в Facebook.

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