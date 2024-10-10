Шокирующая вспышка насилия: в центре Вильнюса ранены двое полицейских и один человек убит

Подозреваемый забаррикадировался в квартире, из которой, по словам полицейских, его пришли выселять.

"Подозреваемый задержан. (...) Двое полицейских ранены, девушка в ногу, мужчина в грудь", - подтвердил BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Во время инцидента был застрелен 70-летний мужчина.

"Мужчина был застрелен и найден мертвым в квартире", - сообщил представитель полиции.

Пострадавшие полицейские были доставлены в больницу.

Впервые об инциденте стало известно около 11 часов, когда у полиции тогда была информация об одном раненом полицейском.

Ситуацию осложнил тот факт, что в четверг на площади Лукишкис проходит досрочное голосование на выборах в Сейм. Голосование не было остановлено, премьер Литвы Ингрида Шимоните, планировавшая проголосовать на площади, поехала голосовать в другой избирательный пункт.

"Шокирующая вспышка насилия в центре Вильнюса, очень сложно смотреть на информацию о жертвах и раненых должностных лицах. Желаю здоровья пострадавшим полицейским, а службам - как можно скорее все выяснить", - написала глава парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в четверг в Facebook.