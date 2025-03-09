Шокирующая история: в подвале на хуторе найдено около 30 голодных кошек; что будет с ними дальше?

В Мадонском крае было обнаружено множество кошек, обреченных на голодную смерть. Они жили, если это можно так назвать, в подвале на хуторе. У них травмированы глаза, обморожены уши, они исхудали и страдают от паразитов. После жалоб от соседей общество защиты животных Madonas dzīvnieku draugi обследовало подвал и заявило о готовности оказать помощь.

Волонтер из этого общества Ундине Экшо не в состоянии сдержать свои эмоции после увиденного: "Хотя приходиолось видеть многое, но у этих кошек такой жалкий вид, они такие тощие, у них и шерсть не в порядке, а это свидетельствует, что кошке совершенно не хватает питательных веществ, плюс еще их держат взаперти".

Хозяйка кошек согласилась встретиться с журналисткой 360TV Ziņas Рамоной Вецкалниней, которая отправилась в Сарканьскую волость, чтобы привезти корм для животных и попытаться разобраться, в чем проблема и почему так вышло. По словам хозяйки, проблема возникла из-за того, что кошки уходят в лес и возвращаются с потомством: "Так они и плодятся. Все ушло на самотек". На вопрос, почему она их не кастрирует, был дан ответ: "Дорого, стерилизация кошки - 50 евро, где уж там". Хозяйка утверждает также, что кошки сыты. Почему же она держит их в подвале? "Младшему сыну не нравится. Я бы держала их в тепле, но мне не дают. Я говорю, как есть. Могла бы отдать в дом получше".

Еще в декабре сюда приезжала с проверкой Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), но лишь погрозила хозяйке пальцем. В ПВС упреки отклоняют, оправдываясь тем, что им не хватает кадров: "Наши возможности довольно ограничены числом ветеринарных инспекторов. Есть другие дела, поэтому вот эти немного задержались".

В обязанности инспекторов не входит ни отлов кошек, ни наказание их хозяев. Их цель - добиться, чтобы хозяин устранил ситуацию. На вопрос журналиста, где же тот предел, когда служба изымает кошек, которые выглядят просто ужасно, заместитель руководителя Восточновидземского управления ПВС Стелла Шантаре-Ливтина ответила: "Когда мы были, кошки не выглядели ужасно. У кого-то, может быть, из глаз текло, но не было такого, чтобы были только кожа да кости и чтобы их мучили паразиты. Такого не было".

Впрочем, ПВС пообещала приехать с повторной проверкой, оценить ситуацию и оштрафовать хозяйку. А пока все заботы о дальнейшей судьбе животных берут на себя волонтеры, так как даже у самых крупных приютов в Латвии нет ресурсов, чтобы принять столько кошек. Для спасения животных нужно более тысячи евро, поэтому волонтеры собирают для них пожертвования.

(Иллюстративное фото.)