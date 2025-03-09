Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 10. Марта Завтра: Laimrota, Liliana, Silvija
Доступность

Шокирующая история: в подвале на хуторе найдено около 30 голодных кошек; что будет с ними дальше?

Neatkarīgā Rīta Avīze 9 марта, 2025 08:12

Новости Латвии 0 комментариев

Успеху фильма "Поток" радуются в том числе и общества защиты животных, но в то же время они призывают задуматься, что происходит с реальными котами, брошенными на произвол судьбы, сообщает Tautaruna.nra.lv со ссылкой на 360TV Ziņas.

В Мадонском крае было обнаружено множество кошек, обреченных на голодную смерть. Они жили, если это можно так назвать, в подвале на хуторе. У них травмированы глаза, обморожены уши, они исхудали и страдают от паразитов. После жалоб от соседей общество защиты животных Madonas dzīvnieku draugi обследовало подвал и заявило о готовности оказать помощь.

Волонтер из этого общества Ундине Экшо не в состоянии сдержать свои эмоции после увиденного: "Хотя приходиолось видеть многое, но у этих кошек такой жалкий вид, они такие тощие, у них и шерсть не в порядке, а это свидетельствует, что кошке совершенно не хватает питательных веществ, плюс еще их держат взаперти".

Хозяйка кошек согласилась встретиться с журналисткой 360TV Ziņas Рамоной Вецкалниней, которая отправилась в Сарканьскую волость, чтобы привезти корм для животных и попытаться разобраться, в чем проблема и почему так вышло. По словам хозяйки, проблема возникла из-за того, что кошки уходят в лес и возвращаются с потомством: "Так они и плодятся. Все ушло на самотек". На вопрос, почему она их не кастрирует, был дан ответ: "Дорого, стерилизация кошки - 50 евро, где уж там". Хозяйка утверждает также, что кошки сыты. Почему же она держит их в подвале? "Младшему сыну не нравится. Я бы держала их в тепле, но мне не дают. Я говорю, как есть. Могла бы отдать в дом получше".

Еще в декабре сюда приезжала с проверкой Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), но лишь погрозила хозяйке пальцем. В ПВС упреки отклоняют, оправдываясь тем, что им не хватает кадров: "Наши возможности довольно ограничены числом ветеринарных инспекторов. Есть другие дела, поэтому вот эти немного задержались".

В обязанности инспекторов не входит ни отлов кошек, ни наказание их хозяев. Их цель - добиться, чтобы хозяин устранил ситуацию. На вопрос журналиста, где же тот предел, когда служба изымает кошек, которые выглядят просто ужасно, заместитель руководителя Восточновидземского управления ПВС Стелла Шантаре-Ливтина ответила: "Когда мы были, кошки не выглядели ужасно. У кого-то, может быть, из глаз текло, но не было такого, чтобы были только кожа да кости и чтобы их мучили паразиты. Такого не было".

Впрочем, ПВС пообещала приехать с повторной проверкой, оценить ситуацию и оштрафовать хозяйку. А пока все заботы о дальнейшей судьбе животных берут на себя волонтеры, так как даже у самых крупных приютов в Латвии нет ресурсов, чтобы принять столько кошек. Для спасения животных нужно более тысячи евро, поэтому волонтеры собирают для них пожертвования.

(Иллюстративное фото.)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 101 реакций
Комментарии (0) 101 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Стать денежным мулом может каждый — но лучше этого не делать; какими могут быть последствия?

Важно 20:06

Важно 0 комментариев

Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

Читать
Загрузка

Последствия пожара на 9 мая в Гризинькалнсе: за 10 месяцев развалины никто не убрал, там завелись крысы

Важно 19:29

Важно 0 комментариев

С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.

С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

«У нас вообще есть правительство?» — в соцсети раскритиковали очередной пост Пабрикса

Важно 19:10

Важно 0 комментариев

Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

Читать

Издеваются над продавцами и воруют: дети, бросившие школу, болтаются в торговых центрах — «Без табу»

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

Читать

В Латвии задержан фотограф из Эстонии; эстонские СМИ пишут о подозрении в шпионаже

Важно 17:22

Важно 0 комментариев

Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.

Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

Греемся, пока тепло: в середине следующей недели в Латвии похолодает

Важно 16:51

Важно 0 комментариев

Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.

Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.

Читать

8 марта в женской зоне: заключенных женщин поздравили юмористы

Для настроения 16:02

Для настроения 0 комментариев

В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.

В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.

Читать