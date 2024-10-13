«Шофер был готов высадить ребенка на дороге в темноте»: рассказ очевидицы

"10 октября в полдесятого вечера шофер был готов оставить ребенка на дороге в темноте, так как у того не было наличных, а карты не проходили (по версии шофера, за это отвечает Автотранспортная дирекция). Шофер неумолим, ребенка уже почти высадил, читал мораль. Спас пассажир, у которого нашлось 1,40 евро", - сообщает в соцсети "Х" журналистка Лиене Бариса-Сермуле, добавив, что автобус отбыл из Риги в 20:15.

Многие осудили поведение водителя автобуса, сказав, что "такому поступку нет оправдания" и что "надо вычесть у шофера из зарплаты, чтобы он понял последствия своего поступка". Розалия сообщила, что на ее маршруте "никогда не получается расплатиться картой", а Майя и Артис считают: "если не работает терминал, надо разрешать ездить бесплатно".

Однако были и те, кто встал на сторону водителя, отметив, что он действовал по закону, а Улдис поясняет: "если бы пришел контроль и обнаружил, что в автобусе кто-то едет без билета, шоферу пришлось бы заплатить 80 евро, а то и больше". Хватает и тех, кто осуждает родителей за то, что "отпустили ребенка из дома без наличных".

Кто-то написал, что "детей надо научить пользоваться приложением Mobilly. У всех есть телефоны и интернет". Автор поста возражает ему, что "невозможно купить билеты, когда автобус уже покинул станцию отправления".

Автотранспортная дирекция, в свою очередь, поясняет в комментариях, что "при пользовании Mobilly на линиях, где уже внедрена единая билетная система (Скулте, Тукумс, Сигулда), можно использовать билет "Дневной поездки". Его можно узнать по синему оформлению, он находится поверх билетов на все рейсы".