Уже сообщалось, что в четверг Сейм утвердил в окончательном чтении поправки к Закону о финансировании политических организаций (политических партий), которые замораживают государственное финансирование политических партий на год.

Депутат Янис Рейрс (СП) на заседании Сейма отметил, что различные учреждения и министерства работают над сокращением своих расходов. «Политическим партиям также необходимо проявлять солидарность», - подчеркнул он.

За поправки проголосовали 88 евродепутатов. Они предусматривают, что в 2025 году финансирование политических организаций из государственного бюджета будет рассчитываться и распределяться на основе минимальной заработной платы 2024 года.

По данным Управления по предотвращению и борьбе с коррупцией, финансирование политических партий и их объединений из государственного бюджета в 2024 году составит уже 6,65 млн евро. Наибольшая сумма, 1,12 млн евро, выделена «Новому единству», 898 761 евро - «Зеленым» и «Союзу крестьян», 790 482 евро - «Объединенному списку» и 752 007 евро - «Национальному объединению». Три партии получат около 0,5 миллиона евро - «Стабильности!», «Прогрессивные» и «Латвия на первом месте», а всего среди получателей будут шесть политических сил, некоторые из которых не представлены ни в каких властных структурах и ведут минимальную политическую деятельность.

Закон предусматривает, что финансирование из государственного бюджета получают политические силы, за которые на последних парламентских выборах проголосовало более 2% избирателей. Финансирование связано с минимальной заработной платой, поэтому повышение минимальной заработной платы означает и увеличение государственного финансирования партий. Ожидается, что минимальная зарплата вырастет с 700 евро до 740 евро в 2025 году, 780 евро в 2026 году, 820 евро в 2027 году и 860 евро в 2028 году, что, согласно закону, также будет означать регулярное увеличение финансирования партий.