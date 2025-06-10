Шлесерс и Росликов лишились мандатов Сейма. Кто займет их кресла в парламенте?

Причина — утверждение и официальное опубликование итогов выборов в Рижскую думу. Согласно публикаии в специальном выпуске Latvijas Vēstnesis, Шлесерс и Росликов были избраны в новый состав столичного самоуправления и с сегодняшнего дня теряют свои места в парламенте.

Мандаты также слагают депутаты Майрита Лусе (Прогрессивные) и Марис Спринджукс (Объединённый список), также избранные в местные самоуправления.

Кто заменит выбывших парламентариев, пока не ясно. Например, на место Шлесерса по списку должна пройти Майя Арманева, но она также прошла в Рижскую думу. Следующая в очереди — Карина Плауде, занявшая пост в думе Адажи. Таким образом, до Сейма может дойти только Сандрис Точс.

На место Росликова в парламент должен войти Руслан Верещагин.

У Лусе, в случае отказа, мандат достаётся Селме Левренце, которая ранее заявила о прекращении политической деятельности из-за разногласий с руководством партии.

Место Спринджукса теоретически должен занять Андрейс Свиланс, но он работает в Саласпилсской думе. Следующие кандидаты — Давис Мелналкснис (Лимбажи), Ромуалдс Ражукс (Рига), Ринголдс Арнитис (Валмиера) и Агнесе Гедушева.

Как уже сообщалось, после выборов в Рижскую думу состав самоуправления обновится почти на две трети — в новый созыв прошли около 40 новых депутатов. Главные изменения связаны с прорывом партии Шлесерса «Латвия прежде всего» и падением влияния партии «Согласие».