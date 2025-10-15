По его словам, переход на обучение только на латышском языке создаёт трудности примерно в трети школ города. Проблемы есть и там, где преподавание уже велось на латышском, но за последнее время появилось много учеников, говорящих дома по-русски.

«Недостаток педагогов ощущается повсюду, но особенно тяжело школам, где раньше обучение проходило на русском», — отметил Кирсис.

По словам вице-мэра, городская дума ищет решения, чтобы привлечь новых преподавателей, включая доплаты тем, кто готов взять дополнительную нагрузку и вести уроки латышского языка в бывших русскоязычных школах.

Часть проблемы, по словам Кирсиса, в том, что многие русскоязычные дети вне школы не используют латышский язык. Поэтому мэрия ищет возможности расширить языковую среду, в том числе за счёт внешкольных кружков и мероприятий.

Вице-мэр признал, что «в некоторых школах реформа, возможно, произошла только на бумаге», и обучение там фактически продолжается на русском языке.

В ближайшее время Рижская дума ожидает отчёт от Государственной службы качества образования о ходе языковой реформы. На его основе могут быть приняты решения о дальнейших изменениях — вплоть до объединения или закрытия школ, где проблемы окажутся слишком глубокими.