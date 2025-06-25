Школьники могут узнать свои результаты: оценки за экзамены уже доступны онлайн

Чтобы увидеть свои баллы, достаточно зайти на сайт, используя логин и пароль от систем E-klase или Mykoob. Те, у кого этих систем нет, тоже не останутся в неведении — доступ к результатам открыт через портал Latvija.lv.

Сертификаты доступны в электронном виде — именно в таком виде они и являются официальными. Распечатывать их не нужно, так как они заверены электронной печатью VIAA. Скачать документы можно будет в течение полугода после публикации.

Если у школы нет технической возможности или доступа к нужным системам, ей помогут: она сможет получить сертификаты через государственную экзаменационную базу данных и передать их ученикам.

Что важно — паниковать не нужно. При поступлении в школы и вузы сертификаты не требуют предъявления сразу. Образовательные учреждения получат все данные напрямую из информационной системы. Так что можно не спешить и спокойно всё скачать позже.

Сертификаты об окончании средней школы станут доступны с 3 июля. А общую сводку по результатам нынешней экзаменационной сессии VIAA обещает опубликовать в начале следующего месяца.