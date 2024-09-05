Школьникам запретят переписывать контрольные работы: это стимулирует учиться лучше

«На мой взгляд, то, что нововведения вызвали жаркие дискуссии, — это хорошо. Значит, к ним привлечено внимание и родителей, и детей. Но тут важно уточнить, что мы не говорим о новой системе, мы говорим о трансформации системы», — сказал педагог.

По словам Павла Пестова, трансформация коснется двух основных моментов. Во-первых, будут четко разделены отметки за проверочные работы, которые потом учитываются при выставлении годовой оценки, и «оперативные» отметки, которые выставляются в течение всего учебного года (они измеряются в процентах и говорят о том, какими знаниями ученик обладает на данный момент). Во-вторых, кардинально поменяется отношение к консультациям.

«Раньше к отметкам в течение учебного года ученики относились легкомысленно: мол, раз они не учитываются при выставлении годовой отметки, то и стараться не стоит. А потом, получив плохую отметку за проверочную работу, они шли на консультацию и переписывали работу — раз, два, три… С новой системой должен полностью поменяться принцип мышления. Если ученик получает низкий процент в течение года, он должен не ждать проверочной работы (которую уже нельзя будет переписать), а сразу идти на консультацию, чтобы подтянуть свои знания. Принцип такой: я вижу проблему — я ее решаю прямо сейчас», — объяснил педагог.

Павел Пестов также объяснил, почему у оценок может быть разный «вес»: «В школе одну тему могут изучать месяц, а другую два месяца. Совершенно очевидно, что отметка, которая отображает месячные и двухмесячные знания, имеет разную ценность. Но тут не должно быть никакого хаоса. Перед началом учебного года учитель должен ознакомить детей и их родителей с тем, сколько будет проверочных работ, и как каждая из них будет оцениваться. На самом деле это простая и понятная система».

При том, что переписывать проверочные работы теперь будет нельзя, у детей все-таки остается шанс улучшить свой финальный результат. «В конце года у каждого ученика будет возможность участвовать в комбинированной проверочной работе за целый год, и там он может доказать, что результаты у него все-таки могут быть выше», — сказал Павел Пестов.