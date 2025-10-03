Школа должна быть безопасным местом: Ринкевич поздравил педагогов с Днём учителя

Ринкевич поблагодарил учителей за их работу и подчеркнул важность того, чтобы школа была безопасным и вдохновляющим местом для детей.

Говоря о роли родителей, президент Латвии пожелал, чтобы у них хватало сил и желания участвовать в школьной жизни. Он также пожелал учителям оставаться сильными и удовлетворенными своей повседневной работой.

"Желаю им идти на работу уверенно, спокойно и с небольшим приятным волнением. А из дверей школы выходить с удовлетворением, гордостью и чувством хорошо выполненной работы", - сказал президент Латвии.

В прошлом году Сейм принял поправки к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", которые предусматривают празднование Дня учителя 5 октября. Ранее закон предусматривал, что День учителя отмечается в первое воскресенье октября.