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Схемы разные: в прошлом году мошенникам удалось выманить у жителей разными способами не менее 15 млн евро

Редакция PRESS 11 февраля, 2025 12:38

ЧП и криминал 0 комментариев

В прошлом году мошенникам удалось выманить у жителей разными способами не менее 15 млн евро, и в основном жертвами мошенников становятся одинокие пожилые люди в поисках возможностей социализации, сообщил на заседании подкомиссии по уголовному праву и политике наказаний парламентской юридической комиссии член правления Ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис.

Депутат Андрей Юдин отметил на заседании подкомиссии, где обсуждался вопрос о достаточности и эффективности правового регулирования для предотвращения телефонных мошенничеств, что по сути проблема не с уголовным законом, но всегда можно внести какие-то улучшения, чтобы сократить случаи мошенничества.

Юдин напомнил: учреждения все время напоминают жителям, на что нужно обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников, но по-прежнему такие случаи происходят.

Депутат отметил, что от потерпевших периодически можно услышать, что при обращении за помощью им приходилось получать от правоохранителей упреки в совершенных действиях, которые позволили мошенникам получить финансовые средства.

Политик подчеркнул, что и правоохранители должны стать более эмпатичными в работе с пострадавшими. Также актуален вопрос о содействии пострадавшим, которое побудит их более активно искать помощь, сказал Юдин.

В свою очередь, Бразовскис сообщил, что в прошлом году были предотвращены попытки выманить в общей сложности 12 млн евро, но при этом мошенникам удалось присвоить 15 млн евро.

По словам Бразовскиса, ситуация потихоньку улучшается, предотвращается все больше случаев обмана. Говоря о профиле обманутого человека, он рассказал, что в основном это одинокие пожилые люди, которые чаще становятся жертвами "романтического" обмана в поисках возможностей социализации.

Кроме того, Бразовскис отметил: чтобы сократить риск стать жертвой обмана, людям не стоит торопиться и при возникновении сомнений проверить ситуацию, например, путем обращения в банк.

Жертвами мошенников становятся также малые и средние предприятия, их бухгалтеры, другие сотрудники, имеющие правовой доступ к банковскому счету.

В то же время, хотя и реже, жертвами становятся "торопящиеся" люди, которые имеют хорошее образование, но попадают "в лапы" мошенников вследствие поспешного принятия решений, пояснил Бразовскис.

Он подчеркнул, что мошенничества происходят не только в Латвии, похожая ситуация и в других странах мира. Чтобы сократить число случаев мошенничества, необходимо единое регулирование между операторами мобильных услуг, также гораздо больше нужно заботиться о цифровой безопасности, например, с помощью брандмауэров.

При этом следует повысить эффективность коммуникации с людьми в возрасте, чтобы они не попадали в ловушки телефонных мошенников, сказал член правления Ассоциации финансовой отрасли.

Представитель Государственной полиции Антра Страдиня сообщила, что стражи порядка регулярно проходят обучение, как более качественно вести работу с жертвами мошенников.

При этом она признала, что бывают случаи, когда возможности правоохранителей оказать помощь бывают ограничены. Например, в случаях "романтического" мошенничества, когда тревогу в связи с возможным мошенничеством поднимают родственники жертвы.

Как сообщалось, телефонные мошенники действуют в Латвии регулярно. Агентство ЛЕТА недавно сообщало о некой елгавчанке, которая стала жертвой обмана, когда мошенники утверждали, что ее дочь спровоцировала аварию и нужны деньги, чтобы ее "вытащить". Женщина поверила рассказам мошенников и подготовила 37 000 евро, которые забрал отправленный мошенниками курьер.

Правоохранители напоминают, что полицейские и сотрудники других госучреждений не звонят, чтобы получить наличные, банковские карты или данные банковских счетов. Такие телефонные разговоры нужно сразу прекратить. Если все же возникают сомнения в том, что звонили из конкретного учреждения, нужно позвонить по номеру телефона, указанному на официальном сайте учреждения, и убедиться в этом.

Госполиция строго рекомендует жителям не отзываться на подозрительные предложения о работе от неустановленных работодателей, особенно такие, которые связаны с получением и передачей посылок.

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