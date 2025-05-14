СГД в двух фурах на границе с Россией обнаружила несколько сотен килограммов героина

На основании информации о международных таможенных рисках 14 апреля 2025 года на Гребневский пункт таможенного контроля для проведения углубленного контроля было направлено грузовое транспортное средство, въехавшее в Латвию из России. В соответствии с сопроводительными документами в транспортном средстве перевозился кварцевый песок.

Должностные лица таможни, в том числе кинолог со служебной собакой, в ходе углубленного контроля обнаружили, что в мешках с кварцевым песком спрятаны мешки поменьше с более темным веществом. Образец вещества был взят на экспресс-тест на наличие наркотических веществ, который показал возможное наличие героина. Контроль был продолжен вместе с должностными лицами управления налоговой и таможенной полиции СГД, которые изъяли подозрительное вещество и возбудили уголовный процесс.

Двумя днями позже, 16 апреля, при проведении мероприятий таможенного контроля на Тереховском пункте таможенного контроля должностные лица СГД предотвратили попытку ввоза в Евросоюз подобного груза. С участием кинолога таможни со служебной собакой в результате углубленной проверки грузового транспортного средства, на котором перемещался кварцевый песок, таможенники обнаружили спрятанные в мешках с задекларированным товаром упаковки с неизвестным веществом. Экспресс-тесты показали, что вещество, возможно, содержит героин.

Должностные лица управления налоговой и таможенной полиции СГД изъяли упаковки с несколькими сотнями килограммов вещества. Изъятое вещество передано лаборатории таможенного управления СГД, которая в ходе первоначальных химических экспертиз подтвердила, что образцы содержат героин. Экспертизы продолжаются, точное количество наркотических средств будет установлено после их завершения.