СГБ вновь призывает латвийцев не посещать Россию и Белоруссию

Признавая, что количество людей, отправляющихся в страны-агрессоры, может возрасти в период отпусков и летних школьных каникул, СГБ напоминает, что поездки в них сопряжены с высокими рисками разведки, вербовки и провокаций. Служба обращает внимание на то, что у латвийских учреждений ограничены возможности помогать своим гражданам, оказавшимся в затруднительном положении в России или Белоруссии.

СГБ установила, что российские и белорусские спецслужбы агрессивно используют возможность допроса и вербовки иностранцев на своей территории, где эти службы пользуются большой свободой действий. «Спецслужбы этих стран не остановятся перед применением агрессивных и незаконных методов на своей территории, чтобы принудить их к сотрудничеству», — предупреждает СГБ .

Служба обращает внимание на то, что особо высокому риску вербовки подвержены должностные лица органов государственного управления и местного самоуправления, сотрудники правоохранительных органов, лица, чья профессия позволяет им получать доступ к информации, касающейся Национальных вооруженных сил или союзных им сил НАТО, представители стратегически важных компаний, а также лица, причастные к оказанию поддержки Украине.

Аналогичным образом российские спецслужбы считают удобными целями граждан Латвии, которым по роду деятельности, родственникам, друзьям, имущественным или иным связям, позволяющим оказывать на них давление, необходимо регулярно въезжать в Россию.

Если вам все же придется отправиться в одну из стран-агрессоров, служба рекомендует не брать с собой мобильный телефон, особенно если на нем содержится служебная или конфиденциальная информация.

Данные с мобильного телефона могут быть получены на пограничном контрольно-пропускном пункте, а также он может быть заражен шпионским ПО. Более безопасным выбором будет мобильный телефон с предоплаченной картой, от которой вы сможете избавиться после поездки. Также не следует брать с собой компьютеры, флешки и другие носители информации.

В СГБ предупреждают, что в России и Беларуси выявление потенциальных объектов вербовки уже происходит на пунктах пропуска через государственную границу, где представители спецслужб выдают себя за пограничников или используют иное прикрытие — как правоохранительные органы, так и любые другие российские или белорусские учреждения. Представители российских и белорусских спецслужб могут получить важную для них информацию даже в ходе простого разговора.

В качестве признаков, которые могут указывать на связь с представителями российских или белорусских спецслужб, СГБ выделяет случаи, когда на пограничном переходе наблюдаются необычно усиленные проверки и допросы, человека допрашивает лицо в гражданской одежде, а не в форме пограничника, человек задает вопросы, не относящиеся к компетенции пограничника, например, о ситуации в Латвии, отношении к событиям в Украине, военных беженцах, въехавших в Латвию, о поддержке, оказываемой нашей страной Украине, задает вопросы личного характера о месте работы, выполняемых обязанностях, материальном положении и т. д., обвиняет в каком-либо нарушении или преступлении, пытается заставить «сотрудничать» в обмен на освобождение от ответственности, дает номер телефона, по которому следует позвонить в следующий раз, когда приедете в конкретную страну.

В случае возникновения подозрений на контакты с представителями российских или белорусских спецслужб СГБ предлагает Вам сообщить информацию об этом по телефонам службы.