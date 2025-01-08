СГБ: и в  Латвии организаторы мероприятий должны обеспечить, чтобы машины не могли въехать в толпу

Действующая нормативно-правовая база предусматривает соответствующие требования безопасности для мероприятий повышенного риска с большим количеством участников. В то же время регулирование может быть улучшено в соответствии с тенденциями и потенциальными рисками, сообщили агентству LETA в службе.

СГБ в соответствии со своей компетенцией регулярно принимает превентивные меры для снижения рисков терроризма в Латвии. Служба реализует меры по своевременному выявлению и предотвращению случаев радикализации, а также дает рекомендации по усилению безопасности объектов, подверженных террористическому риску, и общественных мероприятий.

Служба наладила тесное сотрудничество с организаторами важных мероприятий, которые обязаны разрабатывать и согласовывать планы безопасности мероприятий с Государственной полицией, Государственной пожарно-спасательной службой и Службой государственной безопасности.

Организаторы также обязаны принимать меры безопасности, чтобы предотвратить или хотя бы ограничить использование транспортных средств в качестве средства нападения на чувствительных мероприятиях в Латвии.

СГБ напомнила, что в ходе недавних антитеррористических учений, таких как учения «Лиедагс 2022» в Лиепае и «Митава 2023» в Елгаве, были разыграны сценарии, в которых злоумышленники использовали комбинированные методы нападения - врезающийся в толпу автомобиль, самодельные взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие.

Контртеррористические учения национального уровня с полным развертыванием сил и участием учреждений, задействованных в системе борьбы с терроризмом, планируются в соответствии с текущими тенденциями террористической угрозы в Европе.

Уже сообщалось, что в конце прошлого года автомобиль врезался в людей на рождественском рынке в немецком городе Магдебург, а в начале этого года мужчина въехал на арендованном пикапе в толпу праздновавших Новый год в Новом Орлеане.

Подобные нападения происходили на Западе и в предыдущие годы.