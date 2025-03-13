Сезон отпусков на пороге: латвийцев призывают «запастись» прививками

Перед поездкой важно проверить, сделаны ли все необходимые прививки, включенные в календарь прививок. В центре отмечают, что взрослым важно проверить, были ли они вакцинированы от дифтерии и столбняка в течение последних десяти лет.

Из-за недостаточного охвата вакцинацией против кори в некоторых странах время от времени наблюдаются рост числа случаев заболевания корью и вспышки заболевания. Например, в этом году новые случаи были зарегистрированы в девяти странах Европейского Союза: Австрии, Чехии, Финляндии, Германии, Ирландии, Литве, Нидерландах, Румынии и Испании.

Всего с начала вспышки по 23 января 2025 года зарегистрировано более 24 474 случаев заболевания, в том числе 116 летальных исходов. Вспышки кори обычно связаны с возвращением на родину инфицированных за границей путешественников. Поэтому с ростом сезонных поездок возрастает риск распространения инфекций между странами, поясняют в центре.

ЦПКЗ обращает внимание на то, что тем, кому в календаре прививок предписано пройти дополнительные прививки, следует уточнить, с какими рисками для здоровья они могут столкнуться в выбранном месте назначения и против каких инфекционных заболеваний необходима или рекомендована вакцинация.

В центре напоминают, что вакцинация является основой профилактики ряда инфекционных заболеваний, поскольку обеспечивает наиболее эффективную защиту, оберегая детей, особенно младенцев и взрослых, от заражения серьезными инфекционными заболеваниями, опасными для здоровья и жизни, такими как полиомиелит, дифтерия, столбняк, корь, коклюш, пневмококковая инфекция, гепатит и другие.