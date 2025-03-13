Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 13. Марта Завтра: Balvis, Ernests
Доступность

Сезон отпусков на пороге: латвийцев призывают «запастись» прививками

© LETA 13 марта, 2025 10:29

Новости Латвии 0 комментариев

По мере приближения сезона отпусков и путешествий ожидается увеличение числа поездок за рубеж, поэтому Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) призывает жителей своевременно проверять свой статус вакцинации и статус вакцинации своих детей.

Перед поездкой важно проверить, сделаны ли все необходимые прививки, включенные в календарь прививок. В центре отмечают, что взрослым важно проверить, были ли они вакцинированы от дифтерии и столбняка в течение последних десяти лет.

Из-за недостаточного охвата вакцинацией против кори в некоторых странах время от времени наблюдаются рост числа случаев заболевания корью и вспышки заболевания. Например, в этом году новые случаи были зарегистрированы в девяти странах Европейского Союза: Австрии, Чехии, Финляндии, Германии, Ирландии, Литве, Нидерландах, Румынии и Испании.

Всего с начала вспышки по 23 января 2025 года зарегистрировано более 24 474 случаев заболевания, в том числе 116 летальных исходов. Вспышки кори обычно связаны с возвращением на родину инфицированных за границей путешественников. Поэтому с ростом сезонных поездок возрастает риск распространения инфекций между странами, поясняют в центре.

ЦПКЗ обращает внимание на то, что тем, кому в календаре прививок предписано пройти дополнительные прививки, следует уточнить, с какими рисками для здоровья они могут столкнуться в выбранном месте назначения и против каких инфекционных заболеваний необходима или рекомендована вакцинация.

В центре напоминают, что вакцинация является основой профилактики ряда инфекционных заболеваний, поскольку обеспечивает наиболее эффективную защиту, оберегая детей, особенно младенцев и взрослых, от заражения серьезными инфекционными заболеваниями, опасными для здоровья и жизни, такими как полиомиелит, дифтерия, столбняк, корь, коклюш, пневмококковая инфекция, гепатит и другие.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 33 реакций
Комментарии (0) 33 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Место за решеткой в аренду: Швеции и Нидерландам предлагается воспользоваться эстонскими тюрьмами

Мир 15:50

Мир 0 комментариев

Правительство поручило Министерству юстиции и цифровых технологий предложить Швеции и Нидерландам начать переговоры о возможности сдачи в аренду тюрем в Эстонии.

Правительство поручило Министерству юстиции и цифровых технологий предложить Швеции и Нидерландам начать переговоры о возможности сдачи в аренду тюрем в Эстонии.

Читать
Загрузка

За «клевету на Лукашенко»: гражданина Латвии приговорили к 6 годам колонии в Белоруссии

Важно 15:39

Важно 0 комментариев

Гражданин Латвии, предприниматель Юрий Ганин (или Юрис Ганиньш, Juris Ganiņš) стал политзаключеным в Белоруссии — как сообщает LSM+ со ссылкой на правозащитную организацию «Вясна», его приговорили к 6 годам колонии за «клевету на Лукашенко» и другие направленные против правящего в Минске режима высказывания.

Гражданин Латвии, предприниматель Юрий Ганин (или Юрис Ганиньш, Juris Ganiņš) стал политзаключеным в Белоруссии — как сообщает LSM+ со ссылкой на правозащитную организацию «Вясна», его приговорили к 6 годам колонии за «клевету на Лукашенко» и другие направленные против правящего в Минске режима высказывания.

Читать

Где ж рабочих наберёмся? 15 компаниям запретили нанимать иностранцев

Выбор редакции 15:34

Выбор редакции 0 комментариев

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) к настоящему моменту запретило 15 компаниям приглашать и трудоустраивать иностранцев из-за нарушений нормативных требований, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) к настоящему моменту запретило 15 компаниям приглашать и трудоустраивать иностранцев из-за нарушений нормативных требований, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.

Читать

Национальное объединение возмущено: в Сейме разрешено говорить по-русски. Теперь официально

Важно 15:28

Важно 0 комментариев

Тема языка стара как мир, но не теряет своей актуальности. На этот раз она коснулась регламента работы Сейма, а именно: депутаты Национального объединения предлагали запретить парламентариям в стенах здания Сейма говорить на любом ином языке, кроме государственного.

Тема языка стара как мир, но не теряет своей актуальности. На этот раз она коснулась регламента работы Сейма, а именно: депутаты Национального объединения предлагали запретить парламентариям в стенах здания Сейма говорить на любом ином языке, кроме государственного.

Читать

ViVi и полиция ищут вандала: изрисовал сидения нового поезда белой краской

ЧП и криминал 15:16

ЧП и криминал 0 комментариев

Вечером 9 марта некий молодой мужчина изрисовал белой краской сидения в электричке ViVi, направлявшейся в сторону Айзкраукле. Вандала успели заснять очевидцы. Теперь компания и полиция пытаются его найти.

Вечером 9 марта некий молодой мужчина изрисовал белой краской сидения в электричке ViVi, направлявшейся в сторону Айзкраукле. Вандала успели заснять очевидцы. Теперь компания и полиция пытаются его найти.

Читать

Поэтому Латвия умирает: Силине во время дебатов напомнили о самом главном

Важно 15:04

Важно 0 комментариев

В Латвии нет недостатка в чиновниках и министрах, но катастрофически не хватает молодых матерей, заявила депутат от оппозиции Линда Матисоне (Объединенный список) во время обсуждения в Сейме годового отчета премьер-министра Эвики Силиня (Новое единство) о достижениях и планах правительства.

В Латвии нет недостатка в чиновниках и министрах, но катастрофически не хватает молодых матерей, заявила депутат от оппозиции Линда Матисоне (Объединенный список) во время обсуждения в Сейме годового отчета премьер-министра Эвики Силиня (Новое единство) о достижениях и планах правительства.

Читать

На пятницу метеорологи грозят жёлтым предупреждением

Важно 14:59

Важно 0 комментариев

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) распространил желтое предупреждение о сильном снегопаде, местами возможна метель.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) распространил желтое предупреждение о сильном снегопаде, местами возможна метель.

Читать