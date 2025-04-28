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Северная Корея признала, что послал войска на помощь России

Редакция PRESS 28 апреля, 2025 16:26

Мир 0 комментариев

В понедельник Северная Корея впервые подтвердила, что направила войска для участия в войне Кремля против Украины на стороне российских сил, пишет Politico.

В заявлении, опубликованном государственным информационным агентством KCNA, Центральная военная комиссия Северной Кореи заявила, что ее солдаты помогли российским войскам «полностью освободить» приграничный Курский регион в соответствии с приказом Ким Чен Ына. «Товарищ Ким Чен Ын принял решение об участии наших вооруженных сил в войне, проинформировал об этом российскую сторону и, в соответствии с договоренностью, отдал приказ... уничтожить и вытеснить украинских неонацистских оккупантов и освободить Курскую область в сотрудничестве с российскими вооруженными силами», — говорится в заявлении. В заявлении также говорится, что

«Товарищ Ким Чен Ын определил эту миссию как священную миссию по дальнейшему укреплению традиционной дружбы и солидарности между КНДР и Россией».

Позже в понедельник президент России Владимир Путин поблагодарил Кима и северокорейских солдат за их «солидарность» и «героизм».

«Мы высоко ценим это и искренне благодарны лично Председателю Комитета по государственным делам товарищу Ким Чен Ыну, а также всему руководству и народу Северной Кореи», — сказал Путин.

Это сообщение появилось всего через два дня после того, как начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов признал, что северокорейские войска сражались в войне на стороне России, и похвалил их «героизм».

Герасимов также заявил, что Россия восстановила полный контроль над западной Курской областью страны. Киев опроверг это заявление, заявив, что заявления Москвы «не соответствуют действительности».

По данным разведывательных служб США, Южной Кореи и Украины, осенью прошлого года Северная Корея направила в Россию около 10 000–12 000 военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский ранее оценивал, что около 4000 северокорейских солдат были убиты или ранены, а американские официальные лица привели более низкую оценку — около 1200 погибших.

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