Сеть прачечных самообслуживания “Laundromat” будет представлена уже в 20 городах Латвии

Редакция PRESS 20 февраля, 2026 14:05

0 комментариев

Учитывая растущий спрос, сеть прачечных самообслуживания Laundromat планирует в этом году развивать свою деятельность таким образом, чтобы в течение года быть представленной уже более чем в 20 городах Латвии. Это знаменует собой важный этап развития и подтверждает, что такой сервис становится неотъемлемой частью повседневной жизни всё более широкого круга жителей, сообщили в компании.

Компания была основана в 2022 году и за несколько лет создала широкую сеть филиалов как в Риге, так и в других регионах Латвии. Развитие происходило постепенно, выбирая локации со стабильным потоком людей — торговые центры и районы рядом с жилой застройкой. Спрос сосредоточен не только в столице — услугой всё активнее пользуются и жители регионов.

«Мы видим, что интерес к прачечным самообслуживания растёт не только в Риге, но и в регионах. Люди ценят возможность быстро и удобно постирать большой объём белья без необходимости инвестировать в дорогостоящую технику дома. Именно поэтому в этом году мы целенаправленно расширяем присутствие, чтобы в течение ближайших трёх месяцев быть представленными в 16, а к концу года — уже в 20 городах Латвии. Новейшие прачечные, которые откроются примерно в течение трёх месяцев, появятся в Бауске, Олайне, Вентспилсе, Сигулде, Резекне, Юрмале и Екабпилсе», — отмечает руководитель по маркетингу Laundromat Монта Пуркалне.

Растёт спрос на оборудование большой вместимости

Интерес к прачечным самообслуживания растёт по нескольким причинам. Одна из ключевых — возможность за один раз постирать большой объём белья. Профессиональное оборудование позволяет обрабатывать до 17 килограммов белья, что особенно удобно для семей с детьми, людей с активным образом жизни, а также при необходимости стирки крупногабаритных текстильных изделий — одеял, наматрасников или штор.

«Классическая домашняя стиральная машина часто не подходит для крупногабаритных текстильных изделий, например, одеял или наматрасников. Наше профессиональное оборудование позволяет за один раз постирать до 17 килограммов белья, а мощные сушильные машины обеспечивают полный цикл — стирку и сушку — примерно за один час. Это существенно экономит время клиентов», — поясняет М. Пуркалне.

Помимо вместимости важным фактором является и эффективность. Профессиональные машины обеспечивают более короткие циклы стирки, а сушильные машины позволяют подготовить бельё к использованию примерно за 15–20 минут. Это делает услугу особенно привлекательной для жителей городов, проживающих в компактных квартирах и стремящихся оптимизировать бытовые задачи.

От нишевой услуги к повседневному решению

Если ещё несколько лет назад прачечные самообслуживания в Латвии воспринимались как нишевая услуга, то сейчас ситуация существенно изменилась. Международный опыт показывает, что во многих странах Европы такой формат уже давно стал привычной практикой, и аналогичная тенденция укрепляется и в Латвии. Жители всё чаще выбирают аутсорсинговую услугу, чтобы сэкономить время и электроэнергию, а также избежать покупки крупной техники для дома.

Услугой пользуются студенты, молодые семьи, пожилые люди и путешественники. В региональных городах прачечные самообслуживания становятся важным дополнением к местной инфраструктуре услуг, поскольку не во всех домах есть вместительные стиральные машины или сушилки.

Расширение происходит и за пределами Латвии — компания уже начала деятельность в Литве и Эстонии, обозначив развитие на уровне всего Балтийского региона. Рост отрасли связан со значительными инвестициями в современное оборудование и инфраструктуру, однако растущее число клиентов подтверждает высокий потенциал рынка.

Учитывая темпы развития, присутствие Laundromat в 20 городах Латвии в течение года существенно расширит доступность услуг прачечных самообслуживания. Это отражает более широкую тенденцию — меняются привычки общества, и всё большее значение приобретают решения, позволяющие эффективнее организовать повседневные бытовые задачи.

