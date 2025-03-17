Сердце бьется не в такт? Остановись и подумай! Новости партнеров Редакция PRESS 17 марта, 2025 13:48 Новости партнеров

Scanpix/Ishay Botbol

Нарушением ритма сердца страдает каждый третий человек в мире. Многие не считают это состояние большой проблемой – «подумаешь, немного мотор постучал или, наоборот, замер в груди». Люди часто не лечатся до тех пор, пока однажды внезапно не теряют сознание...

О том, как заподозрить аритмию и избежать грозных последствий этого состояния, рассказывают врач-кардилог Veselības centru apvienība AURA Албертс Берзиньш и заведующая аптекой Mēness aptieka в торговом центре Sāga - сертифицированный фармацевт Ирина Корчагина.

«Пульс 155, одышка, головокружение...»

«К нам в аптеку нередко обращаются жители Латвии самых разных возрастов с жалобами на то, что сердце «кувыркается, колотится, замирает, выскакивает из груди» и так далее – у каждого свое определение, - рассказывает фармацевт Ирина Корчагина. – Начинаем расспрашивать человека о самочувствии более подробно, при необходимости измеряем давление и пульс. Иногда такая консультация фармацевта заканчивается тем, что ввиду угрожающего состояния здоровья мы вызываем клиенту аптеки «скорую помощь»...

Примеров много. Так, недавно запыхавшийся мужчина, обратившийся к нам за помощью, пожаловался на «жуткое» сердцебиение, головокружение и попросил «какое-нибудь лекарство от этого». В беседе с ним выяснила, что утром, почувствовав «трепыхание в груди», он решил отправиться на прогулку быстрым шагом, чтобы улучшить, как он сам решил, снабжение сердца кислородом. В результате с пульсом 150 (!) оказался у нас, и мы срочно обратились за неотложной помощью, которая доставила его в больницу.

Сегодня немало также молодых людей имеют нарушения ритма сердца, иногда это явно связано с перенапряжением и стрессом на работе, иногда - с естественным волнением перед сдачей каких-то экзаменов. Тогда мы просто рекомендуем сердечные капельки с боярышником или валерианой, которые очень хорошо работают при тревожном состоянии.

Если у человека легкое разовое «трепетание», которое быстро проходит, советую успокоиться, сделать несколько глубоких вдохов, выпить воды, куда можно добавить 15 капелек успокоительного препарата, которые я уже назвала, или еще настоя пустырника.

Но бывают более тревожные ситуации. Практически каждый день мы настаиваем на обязательном визите клиента аптеки к семейному врачу или кардиологу. Объясняем, что аритмия, если предположительный диагноз подтвердит врач, - опасный сбой в работе организма, который нельзя пускать на самотек и не лечить».

«Два шага до ишемического инсульта»

«Да, аритмия – это не пустяк. Более того, 25% ишемических инсультов связаны именно с аритмией, – подтверждает слова фармацевта кардиолог Албертс Берзиньш. - Чаще она бывает приобретенной, причем с возрастом шанс получить диагноз растет. Хотя... бывает и врожденная — у совсем еще маленьких детей».

По словам доктора, аритмия — это общее название для состояний, при которых нарушается должный ритм сокращений сердца. Иногда они безобидные, иногда, наоборот, приводящие к грозным последствиям.

«Обычно сердце бьется с определенной частотой благодаря слаженным действиям синусового узла и проводящей системы. Говоря просто, если этот встроенный метроном внутри нас сбивается, мы получаем проблему - слишком частые сокращения (120-150 ударов в минуту, тахикардия), непомерно редкие (менее 55, брадикардия) или нерегулярные (фибрилляция, экстрасистолия и т. д.), – объясняет кардиолог. – Существует множество разных аритмий, при которых сердце бьется неравномерно. Одна из самых опасных – желудочковая, которая следует за инфарктом. У человека нарушается кровоснабжение органов кислородом, в том числе мозга и почек, что может привести даже к летальному исходу».

Если же нарушения ритма связаны с редким пульсом, то возникает угроза кратковременной остановки сердца, прекращающей кровообращение и приводящей к потере сознания.

Врач объясняет, что, например, приступ мерцательной аритмии (иначе – фибрилляция предсердий) также относится к числу внезапных нарушений сердечного ритма, при которых сразу же надо вызывать «скорую». «Кровь при этом как бы закипает, – уточняет кардиолог. - Тромбы (если они есть) сдвигаются с места и устремляются в головной мозг – и случается ишемический инсульт...»

Причинами возникновения аритмий могут быть различные факторы: сердечно-сосудистые заболевания, гормональные сбои, стрессы, прием некоторых лекарств, вредные привычки – в первую очередь курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, неправильное питание.

Настораживающие симптомы возможной аритмии

«Иногда люди, приходящие в аптеку, жалуются на эпизоды головокружения, иногда на обморочные состояния, плохую переносимость физических нагрузок и чувство нехватки воздуха при каких-то усилиях, чрезмерную потливость и слабость – это все тоже нас наводит на мысль о том, что клиенту надо измерить давление и пульс. Словом, мы рекомендуем при таких состояниях посетить врача, так как все это может быть симптомами аритмии», – делится наблюдениями фармацевт Mēness aptieka Ирина Корчагина.

«Нарушение ритма, если это не единичный стрессовый момент, довольно редко является самостоятельным заболеванием, в большинстве случаев аритмия сигнализирует о наличии болезней сердца, – уточняет кардиолог Албертс Берзиньш. - Наилучшим решением будет своевременная профилактика аритмии. При этом очень важно ответственно отнестись к данному мероприятию, так как около 35–40% внезапных смертей и тяжелых нарушений здоровья происходит из-за бессимптомной аритмии сердца. Обращайтесь к семейному врачу, кардиологам, если хоть что-то в работе сердца или состоянии настораживает. Непременно сами чутко следите за давлением и пульсом, который несложно измерить самостоятельно. Вот, приходите за помощью к фармацевтам, которые всегда помогут советом и делом – научат, например, измерять пульс и посоветуют все необходимые, если надо, приборы.

Для первичной диагностики поместите три пальца на запястье, на радиальной артерии, на одной линии с очень небольшим промежутком между собой. Слегка надавите немного ниже лучевой кости (пястной кости) и ощутите толчки пульса. Каждый палец должен отчетливо чувствовать пульсовую волну.

А для максимально точного измерения можно воспользоваться современным гаджетом-часами — это инновационное и очень информативное исследование, если не ошибаюсь, предлагает только Veselības centru apvienība AURA…».

«Состояние сердца – это почти всегда зеркало образа вашей жизни»

«Пользуясь возможностью, – говорит фармацевт, - хочу обратиться ко всем тем, кто получил назначения врача в связи с аритмией, гипертонией или повышенным холестерином в крови. Очень часто я вижу ситуацию: как только человеку становится физически лучше, он перестает употреблять медикаменты, которые ему назначил врач, чтобы не допустить развития инфаркта, инсульта и других проблем. Этого категорически нельзя делать, поэтому буквально уговариваю людей так не поступать. У меня есть аргументы – отказываясь от приема тех же бета-блокаторов и антитромботических препаратов, люди рискуют получить гипертонический криз, инсульт, они, в принципе, рискуют собственной жизнью...»

«Современная медицина неплохо справляется с проблемами аритмии… Но я хочу сказать о другом: если после лечебных манипуляций и медикаментозного лечения человек продолжает курить, употреблять алкоголь, не гулять каждый день минимум 45 минут, сидеть на диване, выбирать чаще жирное красное мясо вместо белого (птицы), рыбы, орехов, растительного масла, то ничего хорошего не будет. Лучшее питание — средиземноморская диета, которая насыщает организм полезными жирными кислотами (Омега -3, 6, 9), обеспечивает постоянное поступление магния и калия.

Сердечной мышце, чтобы оставаться здоровой, нужна ежедневная забота! А это также здоровый достаточный сон (без апноэ), регулярные и не слишком интенсивные физические нагрузки, забота о стабильном здоровом весе и ментальном состоянии, нормальный уровень витаминов D и B12 (особенно это важно для сениоров).

Профилактика аритмии подразумевает исключение всех негативных факторов воздействия, включая стрессы. Поверьте опыту врача, следует придерживаться правильного режима питания и здорового образа жизни, чередовать труд и отдых, бывать на природе и учиться переключать эмоции на хорошее – это несложно делать и это реально продлит здоровье сердца и сосудов, а заодно вашу жизнь!»

“Хочу также призвать всех латвийцев к умеренности во всем – в питании, нагрузках на работе и в своем саду (начинается дачный сезон), бане и на солнце, – говорит фармацевт. – Нельзя ничего чрезмерного, особенно если вам уже не 15 лет. Приходите, посоветуемся – не исключено, что вам не хватает в питании магния или Омега-3 жирных кислот. Если вы испытываете эмоциональное напряжение, могут помочь препараты с пассифлорой, например. И не забывайте, пожалуйста, регулярно посещать семейного врача!».