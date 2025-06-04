«Это все выглядит довольно трагично»: глава Клиники онкохирургии рассказывает, как обстоят дела

«Очень много серьезных вопросов накапливалось — капля за каплей, а сейчас уже переросло в какой-то поток. Потому что насчет ремонта Онкоцентра дискуссия уже шла. Как вы знаете, уже пару лет назад дискуссия очень громкая была. Казалось, все урегулировалось: нам в министерстве обещали деньги — сказали, что деньги не просто будут, а что деньги есть.

И сейчас, на позапрошлой неделе ни с того, ни с сего нам заявили, что денег нет и Онкологический центр ремонтировать не будут. А когда будут — вообще никто ничего не знает. Мы работаем реально в здании, которое… Среда этого здания — это прошлое столетие — в то время, когда все региональные больницы отремонтированы, как гостиницы», — возмущен Арманд Сивиньш.

Накануне работники RAKUS выступили с открытым письмом, адресованном должностным лицам, в котором потребовали, в частности, обеспечить финансирование для строительства корпуса Инфекционного отделения и для реконструкции здания LOC.

Сивиньш подчеркнул: проблема не только в том, в как в этом здании работают медики, но в том, что вокруг себя видит пациент — в каких условиях он получает лечение, в каких условиях лежит после операции или лучевой или химиотерапии.

«Это все выглядит довольно-таки трагично», — заверил врач.

«Я считаю, что ответственность должно нести министерство [здравоохранения], министр сам, совет… Я считаю, это вообще какое-то бессмысленное образование. Я вообще не вижу, какого-то толка, какой-то целесообразности в таких советах. Они вылезают только когда появляются проблемы или когда надо помпезно появиться на открытии чего-нибудь. То же самое с нашим министром. Он тоже у нас появляется, только где надо перерезать ленточки, где все хорошо. Мы его больше двух недель ждали, чтобы он приехал к нам. В онкоцентре он так и не появился»,— заявил А. Сивиньш «Подробностям».

Он не скрывает, что расстроен отставкой председателя правления Рижской восточной клинической больницы (RAKUS), к которой относится и LOC, Нормунда Станевича.

Новости об отсутствии финансирования для ремонта Онкоцентра врач прокомментировал так: «Государство, насколько понимаю, потратило деньги на все эти проекты, которые связаны с железными дорогами и самолетами — туда можно просто как в раковину миллионы вылить, и за это никто не отвечает. В итоге отвечаем мы и онкопациенты, которые останутся без нормальных условий для лечения, без этого всего».

А. Сивиньш отметил, что отсутствие ремонта — не единственная проблема: «У нас [после реконструкции] открыт дневной стационар для химиотерапии. Количество пациентов увеличилось на 40%, а численность персонала не увеличилась вообще. По нулям».

По его словам, больше всего страдают от этого пациенты.

«Это грозит тем… уже, в принципе, не грозит, это уже сейчас происходит: очереди на химиотерапию, на лучевую терапию — уже неадекватные, нигде в Европе так долго не ждут. Мы ходим с лозунгом, что у нас онкология приоритет… Но это пустой лозунг, если посмотреть на реакцию нашего министерства, нашего правительства. Никто о нас не заботится», — констатировал А. Сивиньш.

«Мы будем очень ждать реакции. Очень много работников RAKUS подписали это открытое письмо, мы пойдем дальше», — заверил он.