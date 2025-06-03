Алкоголь или суицид? Подробности смертельного ДТП на болдерайской дороге

«Я увидела грузовик, и у меня похолодели ноги». Юдите чудом удалось избежать лобового столкновения с водителем грузовика, который решил обогнать коллегу.

Сотрудники экстренных служб и спасатели в кратчайшие сроки расчистили место аварии на Даугавгривском шоссе от железной крошки. Тело водителя легковушки лежит на обочине дороги, накрытое синей пленкой.

Вероятнее всего, водитель меньшего по размеру транспортного средства допустил неосторожность и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с автобусом, следовавшим из Болдераи в центр Риги.

Неофициальные источники сообщают, что спидометр автомобиля в момент столкновения показывал 110 км/ч. Скорость автобуса можно определить с помощью глобальной системы позиционирования "Rīgas satiksme". Точно неизвестно, сколько человек находилось в автобусе в момент аварии, но он не был полон, и большинство пассажиров "Rīgas satiksme" в момент столкновения сидели. Это спасло ситуацию.

Муниципальное предприятие "Rīgas satiksme" сообщает, что пострадали три человека, включая водителя. Двое из пострадавших находятся в более тяжелом состоянии. Предприятие будет максимально способствовать выздоровлению своего сотрудника. В остальном предстоит тесное сотрудничество с полицией. Необходимо изучить записи с видеокамер из салона автобуса.

«Первоначальная информация свидетельствует о том, что автобус ехал по своей полосе, но автомобиль выехал на эту полосу, и произошло лобовое столкновение», — говорит представитель «Rīgas satiksme» Байба Барташевича-Фелдмане.

Полиции необходимо разобраться, почему водитель, который, по всей видимости, никого не обгонял, выехал на встречную полосу. Алкогольное опьянение или суицидальные наклонности — таковы первые предположения. Это 44-й человек, погибший в результате ДТП на дорогах Латвии в этом году.