Задержан «пират»: мужчина нескольких лет предоставлял доступ к российским телеканалам в сотни домов

Он обеспечивал доступ к таким каналам, как «Первый канал», «Россия 1», «Россия РТР / RTR Planeta», «НТВ Мир», «ТВ Центр», «РЕН ТВ», «Russia Today», трансляция которых на территории Европейского союза запрещена в соответствии с решениями Совета ЕС и Национального совета по электронным СМИ.

Для предоставления услуг телевидения задержанный, обходя технологии защиты контента, создал систему совместного использования кодов карт доступа к телевизионному сигналу. С помощью одной легальной карты-кода телевещание на протяжении нескольких лет обеспечивалось более чем 400 домохозяйствам по всей Латвии.

В связи с началом сезона уличных кафе и террас, Государственная полиция усилит профилактический контроль в местах общественных развлечений — кафе, барах, салонах красоты, гостиницах.

Цель этих проверок — ограничить распространение запрещённых в ЕС телепрограмм в публичных местах, а также обеспечить равные условия для всех коммерческих предприятий в сфере обслуживания, использующих аудиовизуальный контент в своей деятельности.

Национальный совет по электронным СМИ также считает ограничение незаконного распространения контента одной из своих стратегических приоритетов. Еженедельно проводятся проверки в интернете для выявления нелегальной ретрансляции программ, нарушений авторских прав и применения соответствующих ограничительных мер.

Незаконное распространение контента представляет серьёзный риск не только для создателей контента и легальных поставщиков услуг, соблюдающих законы, но и для общества в целом, подчёркивает полиция. Это существенно влияет на создание качественного и легального контента, а также затрагивает права других лиц, так как зачастую при использовании подобных ресурсов происходит обработка персональных данных без согласия пользователей, и существует риск столкнуться с мошенничеством.

Государственная полиция и Национальный совет по электронным СМИ призывают жителей быть бдительными и не откликаться на предложения незарегистрированных поставщиков ТВ-услуг, а владельцев мест общественных развлечений — ответственно относиться к транслируемому контенту и условиям его использования.