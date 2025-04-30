К исполнению должностных обязанностей она приступит 1 июня.

Совет принял решение после того как заслушал правление LSM и саму Брауну. Согласно Закону об общественных электронных СМИ и управлении ими, SEPLP выбирает главного редактора LSM и назначает его на пять лет, а кандидата на эту должность выдвигает правление предприятия.

Неделю назад Брауна публично в эфире ЛР4 завила, что: “Пока мы находимся рядом с авторитарным, агрессивным, враждебным государством, которое массово распространяет пропаганду, и пока есть значительная часть общества, которая потребляет СМИ только на русском языке, государственные латвийские медиа должны поддерживать контент на русском языке”.

После этого заявления на неё обрушилась волна хейта.