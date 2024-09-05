Сентябрь немного снизит градус: прогноз погоды на конец рабочей недели

В ближайшие сутки на всей территории страны сохранится сухая и солнечная погода с преимущественно ясным небом. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.

Температура воздуха понизится до +9...+14 градусов на восходе и до +7 градусов на востоке страны. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов.

В Риге рабочая неделя завершится ясной погодой и слабым восточным, юго-восточным ветром. Температура воздуха опустится до +14 градусов ночью и до +10...+12 градусов в пригородах. Днем воздух прогреется до +24...+25 градусов.