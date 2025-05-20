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Сенатская комиссия: французское правительство скрывало нарушения компании Nestlé

Euronews 20 мая, 2025 17:59

Мир 0 комментариев

Сенат Франции обвинил правительство в сокрытии фактов использования запрещенных методов фильтрации минеральной воды концерна Nestlé. По данным комиссии, компания годами нарушала нормы. Ущерб оценивается в более чем 3 млрд евро. Макрон заявил, что был не в курсе, сообщает Euronews.

Правительство Франции обвиняется в сокрытии фактов незаконной обработки минеральной воды, производимой пищевым концерном Nestlé. Об этом говорится в докладе сенатской комиссии по расследованию, опубликованном на этой неделе.

Комиссия установила, что компания Nestlé в течение многих лет использовала запрещённые методы очистки воды, реализуемой под марками Perrier, Contrex, Vittel и Hépar. Несмотря на то, что продукция продавалась как «природная минеральная» или «родниковая вода», она подвергалась обработке с целью устранения бактериального и химического загрязнения, что прямо запрещено как французским, так и европейским законодательством.

В докладе особо подчёркивается: речь идёт не только о нарушениях со стороны компании, но и о системном сокрытии информации со стороны государственных структур.

«Помимо отсутствия прозрачности со стороны Nestlé Waters, мы также фиксируем недостаток прозрачности со стороны французского правительства», — отмечается в документе.

О первых подозрениях в применении незаконных методов очистки стало известно ещё в прошлом году благодаря расследованиям французских СМИ.

Целенаправленное замалчивание

Согласно выводам комиссии, с октября 2021 года — после первого обсуждения проблемы на уровне правительства — началась «преднамеренная стратегия сокрытия» происходящего. Впоследствии власти согласовали с Nestlé постепенный переход на технологию микрофильтрации, несмотря на то, что предыдущие методы уже были признаны нарушающими нормы.

Представители Nestlé и официальные лица отказались комментировать доклад. Ранее швейцарская компания публично признала факт использования запрещённых технологий и согласилась выплатить штраф в размере 2 миллионов евро, чтобы избежать уголовного преследования.

Сенатская комиссия провела допрос более 120 свидетелей, включая высшее руководство Nestlé. По её утверждению, президент Макрон был осведомлён о нарушениях по меньшей мере с 2022 года. Однако в феврале 2024 года, отвечая на вопросы журналистов, он заявил: «Я не знал об этих фактах. Никакого сговора не было».

Ущерб — более 3 миллиардов евро

По словам докладчика комиссии Александра Уазиля, ущерб от махинаций оценивается в сумму свыше 3 миллиардов евро. Эти данные были предоставлены Национальным агентством по борьбе с мошенничеством.

Уазиль также подчеркнул, что природная минеральная вода продаётся в 100–400 раз дороже водопроводной, что делает введение потребителей в заблуждение особенно возмутительным. Он описал визит комиссии на один из заводов Nestlé на юге Франции, где были обнаружены выдвижные шкафы, за которыми скрывались установки для незаконной очистки.

Компания, по его словам, утверждала, что в случае полного отказа от обработки воды, загрязнённой, в том числе, кишечной палочкой, предприятия будут вынуждены закрыться. Это, по мнению руководства Nestlé, повлекло бы за собой массовые увольнения.

При этом, как отметил председатель комиссии Лоран Бургоа, на сегодняшний день нет подтверждённых случаев ущерба здоровью среди тех, кто потреблял воду Nestlé.

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