Семью мэра Даугавпилса обвиняют в незаконном подключении своего дома к электросети: приезжала полиция

Впечатляющее родовое поместье Элксниньшей расположено на берегу живописного озера Шуню. Вилла окружена высоким забором, а ворота символически охраняют железные львы. Однако 25 марта в дом с проверкой пожаловали работники "Sadales tīkls", а сегодня утром - полиция.

На месте происшествия в 9:40 находился один полицейский патруль и гражданский автомобиль с тремя людьми.

В 9:46 на территорию через ворота также заехал бывший владелец этой шикарной виллы — тесть мэра Даугавпилса Анатолий Володорский. Сейчас эта недвижимость записана на мать Элксниньша Брониславу Элксниню и его жену - Екатерину Элксниню. Какое-то время в доме жил сам мэр со своей женой.

Государственная полиция подтвердила порталу “Chayka”, что в данный момент в Даугавпилсе проводятся процессуальные действия, однако от более подробных комментариев воздержалась.

По факту незаконного подключения к электросети возбуждено уголовное дело. Чтобы избежать конфликта интересов и “внешнего влияния”, дело расследует не управление полиции Латгальского региона. Оно передано в Бюро уголовной полиции управления Земгальского региона. Об этом ранее сообщил начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

Что именно произошло?

Нарушения в доме по улице Цесу, 40a были зафиксированы после визита компании “Sadales tīkls” на этот объект 25 марта.

Во время осмотра специалисты обнаружили закопанное в грунт магнитное устройство, позволяющее переключаться между легальным и нелегальным подключением к электросети.

Работу устройства продемонстрировал сам Анатолий Володорский, показывая аналогичное устройство и в котельной, где находился релейный переключатель управления.

По данным "Nekā personīga", контрольный счетчик компании "Sadales tīkls" зафиксировал высокое потребление электроэнергии на этом объекте: -15 000 кВт·ч в зимние месяцы и -5 000 кВт·ч летом.

Какую сумму могло недополучить государство из-за незаконного подключения, неизвестно, однако факт остаётся: последняя проверка по этому адресу проводилась в 2007 году.

Государственная полиция возбудила уголовное дело по первой части статьи 182 Уголовного закона — за установку устройств, позволяющих самовольно потреблять электроэнергию.

За такое нарушение может быть назначено краткосрочное лишение свободы, общественные работы, пробационный надзор или денежный штраф.