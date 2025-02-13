Семья Шумахера подверглась шантажу: подробности

В рамках процесса о шантаже семьи знаменитого немецкого автогонщика Михаэля Шумахера (Michael Schuhmacher) окружной суд Вупперталя в среду, 12 февраля, приговорил главного обвиняемого - 53-летнего жителя Вупперталя - к тюремному заключению сроком в три года.

Сын этого мужчины, также являвшийся фигурантом процесса, получил шесть месяцев условно. Обвиняемые пытались шантажом получить у семьи семикратного чемпиона "Формулы-1" 15 млн евро, грозя в противном случае опубликовать фото- и видеокадры личного характера.

На скамье подсудимых находился также бывший сотрудник охранной фирмы, занимавшийся наблюдением за виллой Шумахера в Швейцарии. По решению судью Биргит Нойберт (Birgit Neubert) он получил два года тюрьмы условно.

Пособничество или преступление?

Как отмечает агентство SID, приговор отражает большую часть требований прокуратуры. Между тем одно из требований соистца, в роли которого выступила супруга легендарного гонщика Коринна Шумахер (Corinna Schuhmacher), удовлетворено не было. Она добивалась для экс-сотрудника охранной фирмы лишения свободы на срок 4 года - максимального наказания за вменяемое ему в вину преступление. По мнению Шумахер, этот мужчина украл фото- и видеоматериал, сделав возможной попытку шантажа.

Как объявил адвокат семьи Шумахера Тило Дамм (Thilo Damm), на данный момент его подопечные разделяют не все выводы суда. В частности, они не согласны с тем, что экс-сотрудник охранной фирмы был лишь пособником, но не преступником. Адвокат указал, что апелляция на это решение суда "очень вероятна".

В 2013 году Михаэль Шумахер (Michael Schuhmacher), катаясь на лыжах, получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он выжил, однако с тех пор он больше не появлялся на публике, а его семья внимательно следила за уважением его личной сферы.