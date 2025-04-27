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Сейм против того, чтобы День Лачплесиса стал выходным, всего две фракции поддерживают эту идею; кто это?

© Lsm.lv 27 апреля, 2025 16:31

Новости Латвии 0 комментариев

Сейм не поддерживает народную инициативу, под которой подписались уже более 12,5  тысяч жителей Латвии, желающих, чтобы 11 ноября - День Лачплесиса - было объявлено выходным и праздничным днем. Сторонники ее - всего две из семи парламентских фракций. Решение о том, менять статус этого дня или нет, будет принято нынешней весной, сообщает LSM.LV.

В настоящее время День Лачплесиса имеет статус отмечаемого дня, многие жители Латвии в этот день участвуют в факельных шествиях, посещают концерты, ставят свечи около Рижского замка и в других местах, имеющих символическое значение. Однако авторы инициативы, опубликованной на портале Manabalss.lv, считают, что этот день должен стать праздником и выходным днем.

У депутатов парламента, входящих в комиссию по правам человека и общественным делам, при обсуждении инициативы возник ряд вопросов. Не спадет ли патриотизм среди школьников, если этот день станет выходным, ведь традиционно в этот день в школах проводится много мероприятий? Можем ли мы позволить себе еще один выходной или отказаться от другого выходного дня в пользу 11 ноября?

Латвийское радио ознакомилось с мнениями фракций по этому вопросу, и оказалось, что идею о том, чтобы сделать День Лачплесиса праздником и выходным днем, поддерживают всего две политические силы, причем диаметрально противоположные по своим взглядам: партия "Стабильности!" и Нацобъединение.

"Наша позиция ясна - 11 ноября должно быть выходным днем, чтобы полноценно можно было участвовать во всех этих мероприятиях. Конечно, есть и другой аспект - часть семей этот день не празднует, но его отмечают во многих школах. Впрочем, у школ есть возможность делать это накануне, а также напоминать об этих событиях на уроках истории.  Поэтому мы за то, чтобы 11 ноября включили в список праздников - тогда семьи могли бы участвовать не только в факельном шествии, но и в других мероприятиях", - пояснил депутат Нацобъединения Янис Грасбергс.

Партия "Стабильности!" не стала вдаваться в пространные пояснения, почему поддерживает статус праздничного дня для 11 ноября. Лидер партии Алексей Росликов лишь заявил, что это исторически значимый день для Латвии, и дискуссии тут лишние.

Что касается отмены выходного в другой день, то единственными, кто дал ответ на этот вопрос, стало Нацобъединение - оно предлагает лишить этого статуса 1 мая, день созыва Учредительного собрания. Другие политические силы это не поддерживают.

Во фракции СЗК введение нового выходного не поддерживают, никто не соглашается сократить число выходных в другие праздники, в том числе в мае.

Еще раньше было подсчитано, что каждый праздничный день означает недобор налогов в размере 10-15 млн евро - такую сумму недополучает  госбюджет. Поэтому Латвийская торгово-промышленная палата призывает сохранить за 11 ноября статус отмечаемого дня.

В свою очередь, глава фракции "Нового единства " Эдмунд Юревицс предлагает другое решение, о котором готовы дискутировать многие политики. Оно состоит в том, чтобы ввести 11 ноября сокращенный рабочий день -  это позволит сохранить традиции патриотического воспитания в школах и при этом у  семей появится больше времени  для  посещения мероприятий.

Решение о том, быть 11 ноября выходным днем или не быть, Сейм должен будет принять на одном из пленарных заседаний еще до летних каникул.   

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