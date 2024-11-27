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Сейм пошел на попятную: депутаты хотят изменить скандальный закон OCTA

© LETA 27 ноября, 2024 17:28

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Оппозиционные депутаты Сейма просят внести изменения в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (OCTA), согласно которому в будущем полис OCTA станет обязательным для всех транспортных средств, если только их регистрация не будет временно приостановлена, сообщает пресс-служба Сейма.

Депутаты призывают отменить эту норму и включить эти поправки в повестку дня заседания Сейма 28 ноября.

Уже сообщалось, что принятые Сеймом 14 ноября этого года и объявленные президентом поправки к закону OCTA гласят, что в будущем полис страхования OCTA станет обязательным для всех транспортных средств, если только их регистрация не будет временно приостановлена. Поправки в закон вступят в силу 10 декабря этого года.

Представители Латвийского бюро транспортных страховщиков (LTAB) поясняют, что действовавшее до сих пор положение предусматривало, что приобретение полиса OCTA не было обязательным для транспортного средства, если оно не использовалось в дорожном движении и его регистрация не была прекращена в то же время.

Принятые Сеймом поправки к закону предусматривают, что отныне все транспортные средства должны будут приобретать полис OCTA, независимо от того, участвует ли транспортное средство в дорожном движении, если только его регистрация в государственном или муниципальном регистре транспортных средств не приостановлена ​​временно.

Указанные поправки внесены в соответствии с требованиями директивы Европейского Союза (ЕС).

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