Ожидается, что Министерство иностранных дел Латвии будет координировать подачу документов о выходе из Конвенции вместе с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы. Эти документы должны быть направлены государствам — участникам Конвенции, Генеральному секретарю ООН и Совету Безопасности ООН.

Данная конвенция была принята 18 сентября 1997 года в Осло и вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, включая большинство западных государств. При этом такие державы, как Китай, Россия, США, Индия и Пакистан, остаются вне рамок соглашения.

Участники Конвенции берут на себя обязательства никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не хранить их, а также не передавать — ни прямо, ни косвенно — другим сторонам.

Кроме того, они обязуются не содействовать, не поддерживать и не побуждать никого к действиям, которые запрещены самой Конвенцией. Каждое государство-участник также обязуется уничтожить все имеющиеся противопехотные мины или обеспечить их уничтожение в соответствии с положениями документа.

На момент присоединения Латвии к Оттавской конвенции не существовало весомых военных, стратегических или вопросов национальной безопасности, которые могли бы оправдать отказ от участия. Однако, как указывает Министерство иностранных дел, текущая ситуация в сфере безопасности в Балтийском регионе кардинально изменилась.

Ведомство подчёркивает: развязав полномасштабную агрессию против Украины, Россия наглядно продемонстрировала пренебрежение к территориальной целостности суверенных государств и нормам международного права. В этих условиях для Латвии становится принципиально важным сохранить свободу выбора и гибкость в применении различных систем вооружений и тактических решений — для усиления потенциала сдерживания и укрепления национальной обороны.