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«Сейчас приоритет — безопасность». Профсоюз педагогов оценит, как правительство выполняет обязательства

© Lsm.lv 19 сентября, 2024 20:08

Новости Латвии 0 комментариев

На дальнейшее повышение зарплат учителей в 2025-м и следующие три года планируется дополнительно выделить 30 млн евро. Так, по словам министра финансов Арвила Ашераденса («Новое Единство») будет обеспечено их рост на 2,6%. Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) на следующей неделе оценит, считать ли это отклонением от графика повышения учительских зарплат, который был утвержден для выполнения требований прошлогодней забастовки, сообщает Латвийское телевидение.

Руководитель LIZDA Инга Ванага в передаче «Что происходит в Латвии?» (Kas notiek Latvijā?) сказала, что, по ее мнению, Министерство финансов в одностороннем порядке отошло от графика повышения минимальной учительской ставки, утвержденного правительством прошлой весной. По этому графику в следующем году наименьшая почасовая ставка должна вырасти с нынешних 9,54 евро до 10,35.

Министр финансов Арвил Ашераденс в той же дискуссии сообщил, что, выделив дополнительные 30 млн, планируется обеспечить увеличение зарплат педагогов на 2,6%. Следовательно, на педагогов также будет распространяться утвержденное правительством ограничение прироста зарплат в госсекторе.

В целом министерства для бюджета 2025 года заявили приоритетные мероприятия почти на 1,3 млрд евро. Но Министерство образования и науки, учитывая тот факт, что единственным приоритетом бюджета в следующем году будет безопасность, не стало подавать Минфину запрос на дополнительные средства именно для повышения учительских зарплат в соответствии с упомянутым графиком.

«Сейчас приоритет — безопасность — определен довольно широко», — заметил ректор Латвийского университета Гундар Берзиньш.  Он считает, что такие приоритеты следует формулировать более четко, чтобы можно было предметно говорить «на что и в какой последовательности выделяют деньги».

В конце августа Инга Ванага в разговоре с Латвийским телевидением заметила, что политики снова заразились вирусом невыполнения закона по отношению к учителям — так она прокомментировала новость о том, что норму закона о повышении зарплат учителям выполнять не планируется.

График повышения зарплат, утвержденный правительством весной прошлого года, был одним из требований забастовки учителей. Однако, 21 августа 2024-го министр образования и науки Анда Чакша заявила, что пока неясно, будут ли учителя с 2025 года получать не менее 10,35 евро за час работы, как предусматривает этот график. Неясность она объяснила тем, что обсуждение бюджета следующего года продолжается и что в качестве его приоритетов определена внутренняя и внешняя безопасность.

В середине июня профсоюз педагогов направил высшим должностным лицам страны письмо, указав, что со дня пикета протеста 21 мая собрано уже  12 087 подписей отраслевых работников за выражение недоверия главе Минобразования Анде Чакше («Новое Единство»).

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