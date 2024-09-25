Съехавшиеся на Генассамблею ООН мировые лидеры опасаются большой войны на Ближнем Востоке

Мировые лидеры высказали серьёзные опасения по поводу полномасштабной войны в регионе в связи с эскалацией конфликта Израиля с Ливаном.

Об этом несколько глав государств заявили во время 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи назвал ситуацию в Газе "непрерывным кошмаром, который грозит поглотить весь регион"."Ливан уже на грани", - добавил он, комменитируя обмен ударами между ЦАХАЛ и ливанской группировкой "Хезблоллах", поддерживаемой Ираном.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии: “Мы, безусловно, верим в право палестинского народа на собственное государство. Но для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы палестинцы доверили это руководству, вдохновлённому идей диалога, стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и предоставления автономии".

Глава правительства Италии добавила, что Израиль имеет право на защиту своих границ, но призвала страну уважать международное право, защищающее гражданское население.

Первоочередными задачами Джорджа Мелони назвала прекращение огня и освобождение заложников, захваченных боевиками ХАМАС во время кровавой вылазки на израильскую территорию 7 октября.