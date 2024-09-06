Сегодня английскую королеву необычно помянут в центре Риге

Она отмечает, что мероприятие была создано потому, что Елизавета II была любительницей корги, популяризатором этой породы собак, а у королевы при жизни было более 30 корги. Поэтому на прогулку в память о королеве приглашаются все владельцы собак вельш корги пемброк и кардиган.

В прошлом году около 50 таких собак приняли участие в прогулке корги со своими владельцами, которые вместе прошли от памятника Свободы до посольства Великобритании. На заключительном этапе участники марша также встретились с послом Великобритании в Латвии Полом Бруммелом.

Кампания этого года направлена ​​на пожертвование нуждающимся собакам. Акция начнется в 18:00 у Памятника Свободы.