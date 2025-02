Самолёты, а не сухопутные войска: The Times о возможной отправке в Украину британских миротворцев

По данным издания, британские министры обсудили варианты, как обеспечить гарантии безопасности после завершения войны, чтобы не направлять в Украину большое количество войск.

Один из высокопоставленных правительственных источников рассказал, что Великобритания рассматривает возможность патрулировать воздушное пространство Украины, хотя это и потребует значительного количества истребителей, а также системы противовоздушной обороны.

Как отмечает издание, теоретически десятки истребителей могли бы находиться в состоянии боевой готовности, способные отразить любые российские атаки, в то время как небольшое количество миротворческих сил из Великобритании и других стран Европы обеспечивало бы безопасность на земле.

Воздушная миссия Великобритании может быть организована по образцу миссий НАТО в странах Балтии, пишет The Times. Источник газеты в Королевских военно-воздушных силах Великобритании сказал, что самолеты могут размещаться в Польше. «Мы готовы сделать все, что нам скажут», — заявил собеседник, отметив, что обсуждение находится в ранней стадии.

Источник издания добавил, что такой вариант более реален, чем создание бесполетной зоны, поскольку для «воздушной полиции» нужны только самолеты, готовые подняться в воздух по первому требованию. В то же время бесполетная зона потребует, чтобы самолеты патрулировали небо круглосуточного.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил 16 февраля, что страна готова отправить британских миротворцев в Украину, чтобы обеспечить гарантии безопасности. Также отправку миротворцев рассматривают власти Франции. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не станет отправлять американских миротворцев, но поддерживает усилия стран Европы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил после переговоров с США 18 февраля, что Россия не согласится на размещение войск НАТО в Украине в рамках мирного соглашения. Высокопоставленный военный источник The Times сказал, что это всего лишь позиция России после первого раунда переговоров. Некоторые дипломаты заявили изданию, что Россия, скорее всего, поддержит размещение миротворческих сил ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для обеспечения мира необходимо привлечь 110 тысяч иностранных военнослужащих, а с учетом ротации — в три раза больше. По данным The Washington Post, Евросоюз может отправить в Украину от 25 до 30 тысяч военных, из них 10 тысяч готова отправить Франция. Украинский военный источник заявил The Times, что это «ничто» для многокилометровой границы территорий, контролируемых Украиной и Россией. По информации The Economist, США предлагают отправить в Украину миротворцев из Китая и Бразилии.