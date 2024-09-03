Самогон в Литве признан национальным наследием: гнать домашнюю водку разрешено законом

Литовский портал Delfi.lt cообщает, что Закон вступает в силу с 1 ноября 2024 г. По закону, фермеры, получившие сертификаты традиционных ремесленников в усадьбах сельского туризма смогут производить и продавать традиционные алкогольные напитки.

Согласно новой редакции закона, традиционный алкогольный напиток, производимый фермером, – это напиток с объемной концентрацией этилового спирта до 65 проц., признанный продуктом национального наследия.

По мнению авторов поправок, это снизит преступность в стране, поскольку будет обеспечен контроль над объемами производства алкоголя и качеством производимых напитков.

Ожидается, что покупка лицензии на производство домашней водки примерно 200 усадьбами сельского туризма, каждая из которых будет производить по 500 литров чистого алкоголя, пополнит бюджет около 1 млн евро за счет уплаты акциза.