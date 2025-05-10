Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 22. Мая Завтра: Emilija
Доступность

Самое популярное время отпусков — конец июля и новогодняя неделя

Редакция PRESS 10 мая, 2025 12:08

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии традиционно наиболее популярными периодами для отпусков считаются самые теплые месяцы года — июль и август, однако лето не единственный период отдыха. По данным системы управления бизнесом и бухгалтерского учета Jumis есть два ярко выраженных пика: в середине лета и в новогодние праздники.

В коллективном сознании экономически активных людей лето и отпуск стали неразрывно связанными понятиями. И это легко объяснить. Из-за климатических условий в Латвии мало теплых месяцев, поэтому многие хотят использовать их для беззаботного отдыха и развлечений на природе. Летом длинные школьные каникулы, что дает возможность семьям проводить больше времени вместе. Кроме того, традиции отпусков влияют на то, что в некоторых отраслях летом активность снижается, что дает возможность отпустить в отпуск большее количество сотрудников.

«С ростом благосостояния работающих и популярности зарубежных поездок график отпусков немного сгладился. Есть два ярко выраженных пика: один в июле, второй между Рождеством и Новым годом, однако в отпуск люди ходят в разное время в течение года. Если посмотреть статистику за последние три года, видно, что на предприятиях и в учреждениях, использующих наши бухгалтерские системы, фактически каждый день в отпуск уходит около 10 тысяч человек. Правда, этой весной наблюдалась необычная тенденция, когда интерес к отпускам резко упал. В начале апреля их использовали в два раза меньше работающих, чем обычно», — данные комментирует руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Отпуска во многом привязаны к школьным каникулам. Рост на 20-30% выше повседневного показателя наблюдается как в октябре, в неделю осенних каникул, так и в марте, когда у школьников весенние каникулы. Те, кто отдыхает летом, традиционно активизируются во вторую неделю июня и с этого момента число находящихся в отпуске людей растет, достигая кульминации в последние две недели июля. Тогда в день отдыхает примерно в 2,5 раза больше людей, чем в среднем в другой день в году. В свою очередь, с августа начинается спад. Зимний пик длится более короткое время, обычно одну неделю, однако в точке кульминации он может быть даже выше, чем летом.

По продолжительности отпусков выделяются два числа — 7 дней и 14 дней. То есть большинство работающих заявляют отпуск на одну или две недели. Популярны и более короткие, от 2 до 5 дней, периоды отдыха, которые обычно комбинируются с государственными праздниками или другими выходными, получая более продолжительную передышку. В свою очередь, в отпуск более 14 дней отправляется совсем незначительная часть работающих.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Налоги, льготы, декларации: что изменилось для налогоплательщиков

Выбор редакции 15:03

Выбор редакции 0 комментариев

О доходах жителей неверно было бы говорить без учёта налогов, которые взимаются с этих самых доходов. В этом году произошли заметные изменения в сфере подоходного налога на жителя...В новой подборке полезной информации - о главных изменениях, которые должны знать налогоплательщики.

О доходах жителей неверно было бы говорить без учёта налогов, которые взимаются с этих самых доходов. В этом году произошли заметные изменения в сфере подоходного налога на жителя...В новой подборке полезной информации - о главных изменениях, которые должны знать налогоплательщики.

Читать
Загрузка

Каждый километр стоит почти 10 миллионов евро: министерство запросило деньги на ремонт дорог

Важно 14:55

Важно 0 комментариев

Для полного обновления государственной дорожной сети, исходя из оценки на 2024 год, требуется 2,902 миллиарда евро, говорится в информационном докладе о стратегии развития главных государственных дорог до 2040 года, поданном на согласование Министерством сообщения.

Для полного обновления государственной дорожной сети, исходя из оценки на 2024 год, требуется 2,902 миллиарда евро, говорится в информационном докладе о стратегии развития главных государственных дорог до 2040 года, поданном на согласование Министерством сообщения.

Читать

За год дефицит бюджета в Латвии вырос в восемь раз!

Важно 14:45

Важно 0 комментариев

В балансе консолидированного совокупного бюджета в конце апреля был дефицит в размере 1,9% от прогнозируемого внутреннего валового продукта (ВВП), или 777,5 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

В балансе консолидированного совокупного бюджета в конце апреля был дефицит в размере 1,9% от прогнозируемого внутреннего валового продукта (ВВП), или 777,5 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Читать

Кто так бессердечно бросает девушку? Резиновая «подружка» ждет своего друга в полицейском участке

Важно 14:44

Важно 0 комментариев

На сайте Государственной полиции регулярно обновляется перечень утерянных и найденных предметов. Недавно там появилось довольно необычное «пополнение», внешность которого словно намекает на драматичную предысторию.

На сайте Государственной полиции регулярно обновляется перечень утерянных и найденных предметов. Недавно там появилось довольно необычное «пополнение», внешность которого словно намекает на драматичную предысторию.

Читать

Рвота, понос, температура: 80 баскетболистов разных стран подхватили в Латвии неизвестную болезнь

ЧП и криминал 14:41

ЧП и криминал 0 комментариев

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) зарегистрировал 81 случай заболевания среди участников международного молодёжного баскетбольного турнира Best Baltic Basketball League в Вентспилсе, подтвердила агентству LETA представитель SPKC Илзе Удре.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) зарегистрировал 81 случай заболевания среди участников международного молодёжного баскетбольного турнира Best Baltic Basketball League в Вентспилсе, подтвердила агентству LETA представитель SPKC Илзе Удре.

Читать

Тишина в эфире: Латвийское радио на время прервало вещание

Новости Латвии 14:28

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня в 13:00 во время выпуска новостей в эфире 1-го канала Латвийского радио произошли кратковременные технические неполадки, подтвердила агентству LETA представитель Латвийского общественного медиа Илзе Луйяне.

Сегодня в 13:00 во время выпуска новостей в эфире 1-го канала Латвийского радио произошли кратковременные технические неполадки, подтвердила агентству LETA представитель Латвийского общественного медиа Илзе Луйяне.

Читать

Парламент ЕС проголосовал за пошлины на продукцию из России и Белоруссии

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Читать