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Салат со скелетом в придачу: что обнаружили покупатели в магазинной закуске

«Семь секретов» 21 марта, 2025 11:27

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В отделах кулинарии всех латвийских торговых сетей достойное место занимают различные виды салатов. Обычно их бывает до двадцати видов с применением самых разнообразных ингредиентов. Приготовлены они как в кулинарных цехах супермаркетов, так и непосредственно на фабриках. И подобный товар пользуется спросом. В наши дни, когда катастрофически не хватает времени, всегда можно приобрести салат, на изготовление которого в домашних условиях тратится несколько часов, а то и весь день. И всякий раз, несмотря на заверения торговцев о безопасности подобной продукции, закрадываются сомнения: а безопасны ли подобные закуски? Ведь иногда в них находят совершенно неожиданные предметы.

Теперь известно — невозможное возможно

На интернет-сайте Продовольственно-ветеринарной службы Латвии (PVD) размещено очередное уведомление о небезопасном продукте. На этот раз речь идет о салате с вареной колбасой Chef Select в упаковке весом 1 кг (номер партии — X M KAM 014 E0046, страна происхождения — Литва). Потребитель, решивший отведать данного салатика, обнаружил в нем рыбий скелет.

Каким образом рыбные отходы оказались в мясной продукции — это знают только непосредственно на производстве. Однако соседство двух несочетаемых ингредиентов наводит на определенные размышления: из каких продуктов на самом деле готовят подобные салаты?

В PVD сообщили, что срок реализации данного салата уже истек и его нет на прилавках магазинов. А ведь у отделов кулинарии есть свои постоянные покупатели, к тому же салаты занимают почетное место в рекламных буклетах торговых сетей, которыми исправно заполняют почтовые ящики. Кроме того, торговцы заявляют о том, что для салатов всегда используется самое свежее и качественное сырье.

К истории вопроса

Когда-то по латвийскому ТВ крутили весьма недвусмысленный рекламный ролик. YouTube, TikTok и прочих социальных сетей и видеохостингов еще не было, а рекламщикам хотелось креатива. И главный герой, размахивая дуршлагом, с гордостью уверял, что «мы салаты не моем». Что он этим хотел сказать, выяснилось только позднее.

Оказывается, вареные свекла, морковка, картошка, а также зелень имеют свойство при долгом хранении на прилавке заветриваться и покрываться слизью. Чтобы привести овощи в товарный вид, их и отмывали струей воды, а затем нарезали и отправляли на изготовление салатов. С тех пор потребитель многое узнал о супермаркетовских технологиях.

Однако за все эти годы массовое отравление магазинным салатом произошло лишь однажды — в Елгаве. Тогда инспекторы PVD провели проверку, торговую сеть оштрафовали, потом обо всем этом забыли, и теперь салаты, в том числе на основе майонеза, раскупаются в кулинарных отделах на ура.

В централизованном порядке

Кулинарные цеха в самом торговом центре вы больше не увидите. Раньше они были отделены от торгового зала прозрачным стеклом, но после реконструкции оно исчезло. Готовить салаты для одного супермаркета экономически невыгодно. Подобную продукцию изготавливают в кулинарных цехах, которые обслуживают всю сеть. И пластмассовые ведра с салатами затем привозят в каждый магазин.

По латвийским законам, которые являются калькой с евросоюзовских, на всех пищевых производствах действует принцип самоконтроля. Это означает, что порядок соблюдения норм гигиены устанавливает сам производитель. Он же разрабатывает рецептуру и технологию изготовления продукта, а также осуществляет контроль.

PVD проводит как плановые проверки, так и по жалобам жителей. Работники, в круг обязанностей которых входит обработка продуктов питания, должны иметь санитарную книжку и обязательно проходить профилактические медицинские осмотры. Во время проверок PVD это контролируется в первую очередь.

На каждом ценнике с салатом и другой кулинарией в обязательном порядке должно быть обозначено время окончания реализации продукции. Но не секрет, что эту дату вполне можно и переклеить. А в обязанности продавца входит в течение работы сохранять товарный вид кулинарии — например, перемешивая салаты.

О залежалых продуктах и кишечной палочке

Существует устойчивый миф, что в салаты, приготовленные непосредственно в магазине, по–прежнему идут те продукты, у которых истекает срок годности. Залежалая колбаса, подкисшие соленые огурцы, зеленый горошек из вздутой баночки. Это называется на языке продавцов переработкой. Но в латвийских торговых сетях салаты готовят централизованно, в больших цехах, где продукты закупаются непосредственно у поставщиков и в крупных объемах.

Что же касается просрочки, то сами торговцы уверяют, что весь просроченный товар отправляют прямиком на свалки, прибегая к услугам фирм по утилизации. Поэтому в крупных торговых сетях вряд ли будут просрочку пускать в качестве нового сырья. Однако этим вполне могут промышлять мелкие магазины, при которых еще и имеется свое кафе.

Но наличие одного центра производства с последующим развозом по точкам и расфасовкой таит другие опасности. Сальмонелла попадает в салат с немытых ножей и досок, с немытых рук, от человека–носителя, который даже и не догадывается, что болен.

Слегка зараженный салат быстро становится опасным для здоровья. Сальмонелла за короткое время размножается даже при температуре домашнего холодильника. Но самая благоприятная для нее температура — +27…+30 градусов. И наиболее опасны салаты, заправленные майонезом.

Однако часто ли продавец в супермаркете, накладывая вам салатик в пластмассовую баночку, надевает одноразовые перчатки, чтобы залезть ложкой в лоток с салатом? И всякий ли раз для каждого его вида используется различная ложка? Потом продавец может пойти в туалет, а затем не помыть руки. Рисков хватает. Контролировать его должен хозяин, но к каждому торговцу надсмотрщика не приставишь.

Салат с заправкой из майонеза должен храниться не более 12 часов. Если он ничем не заправлен, то его требуется продать за 18 часов. Хранить салаты, где в качестве ингредиентов присутствуют куриные яйца, и вовсе допускается не более 6 часов. Причем их для салата, согласно требованиям правил санитарной безопасности, требуется варить в течение 12 минут. И, наконец, чем больше в изделии мясных, молочных, майонезных ингредиентов (а это те самые традиционные оливье и селедка под шубой), тем выше шанс заработать инфекцию.

Чтобы обезопасить себя от претензий покупателей, получивших пищевое отравление, во все без исключения салаты щедро добавляют консерванты, к примеру сорбат калия. Он считается безопасным для здоровья и разрешен к применению. Но, попав в желудок, он продолжает уничтожать бактерии, на этот раз полезные. В результате у человека снижается иммунитет, а болезнетворные бактерии мутируют, из–за чего против них уже не действуют.

Как же его выбрать?

Все–таки шансов отравиться магазинным салатом не так много, как представляют это потребители. Поэтому нужно просто соблюдать правила предосторожности. Если внешний вид салата вызывает малейшие сомнения, он заветренный — откажитесь от покупки.

Зачастую продавцы украшают товар большим количеством свежей зелени. Помните: это уловка, скрывающая несвежесть магазинного салата.

Если вы обнаружили сильный аромат чеснока, большое количество перца и других специй, скорее всего, это тоже попытка скрыть привкус и запах тухлятины. Ну и, естественно, смотрите срок годности. При малейших подозрениях нужно обращаться в Продовольственно–ветеринарную службу, где работает специальный «горячий телефон".

При этом следует указать наименование продукта и адрес магазина, а также время покупки. Желательно при этом всегда сохранять кассовый чек.

Пищевое отравление — весьма опасное заболевание. Его классические признаки следующие: повышение температуры до 40 градусов, рвота и понос. В таких случаях нужно незамедлительно обращаться к врачу.

Александр ФЕДОТОВ

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