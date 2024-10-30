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С зарплатой 10 тысяч евро в месяц: избрана руководитель единого общественного СМИ

© LETA 30 октября, 2024 16:26

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Председателем правления единого общественного СМИ "Latvijas Sabiedriskais medijs" (LSM) станет бывшая руководитель телеканала TV3 Байба Зузена, сообщили в Совете общественных электронных СМИ (СОЭСМИ).

Зузена была признана наиболее подходящим кандидатом в конкурсе, в ходе которого на пять мест в правлении LSM претендовали 78 кандидатов.

В настоящее время Зузена возглавляет консалтинговую компанию "Komercizglītības centrs". С 2004 по 2007 год она была директором по маркетингу и программам на TV3, а с 2007 по 2019 год возглавляла TV3 и весь медиаконцерн "Modern Times Group" (MTG), позже преобразованный в "All Media Latvia", в который входят несколько телеканалов, радиостанция и интернет-порталы. До работы в MTG Зузена работала в рекламных агентствах "Creative Laboratory", "DDB Latvia" и "Saatchi & Saatchi Latvia".

Зузена имеет степень бакалавра по клинической психологии и степень магистра делового администрирования, которые она получила в Латвийском университете и в "Riseba".

Членом правления LSM по вопросам программ и развития услуг станет Иева Айле, которая в настоящее время работает на Латвийском радио.

Членом правления по вопросам финансового управления будет Инесе Танне, которая в настоящее время является финансовым директором компании "Civitta Latvija".

За вопросы развития технологий в правлении LSM будет отвечать Иварс Шулцс, бывший член правления компании информационных технологий "Capital".

Должность члена правления по управлению персоналом займет Илзе Огле, которая в настоящее время является стратегическим менеджером по персоналу в "AB City" - материнской компании группы АО "Repharm".

Как сообщалось, в апреле этого года был начат процесс объединения Латвийского радио и Латвийского телевидения в единое общественное СМИ, которое начнет работу с 1 января 2025 года.

Зарплаты членов правления LSM составят 9200 евро в месяц, а зарплата председателя правления - 10 100 евро.

Предусмотренное для членов правления LSM вознаграждение вызвало недовольство президента Эдгара Ринкевича и политиков правящей коалиции, которые считают его несоразмерным. Президент внес на рассмотрение поправки к закону об управлении долями капитала публичных лиц и обществ капитала, которые предусматривают временно приостановить прирост вознаграждения членов правлений и советов государственных и муниципальных предприятий.

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