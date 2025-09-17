С вас 160 евро: мошенники стали копировать адрес CSDD?

Если еще месяц назад по адресу фишинговой ссылки можно было понять, что она от мошенников, то теперь подделывают и адрес, с которого приходит мейл. И короткую ссылку не отличишь. Но если зайти в свой профиль на сайте, то можно увидеть, что никаких штрафов выписано не было.

"Похоже, новая разводка. С таким форматом ещё не сталкивался и чуть не купился. Мэйл очень похож на стандартные оповещения от CSDD. Зашёл в систему - никаких штрафов нет. Имейте в виду. Полагаю, что расчёт на то, что клиент пройдёт по ссылке, чтобы посмотреть, что именно случилось, а там будет форма для платежа", - рассказывает автор публикации на Facebook.

В комментариях показали, как раньше выглядели фейковые сообщения якобы от CSDD: