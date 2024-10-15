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С точностью до тысячной доли процента: Минфин уложился в требования Еврокомиссии по дефициту бюджета

© LETA 15 октября, 2024 20:22

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Государственный бюджет следующего года будет подан в Еврокомиссию с дефицитом в размере 2,999%, заявил во вторник на пресс-конференции министр финансов Арвил Ашераденс.

Он пояснил, что с учетом серьезных вызовов в сфере безопасности было принято решение сформировать "очень напряженный" бюджет и Еврокомиссия об этом проинформирована.

"Это риск правительства, провести год госбюджета таким образом, чтобы мы вписались в эту ситуацию [дефицит бюджета в размере 3% от внутреннего валового продукта (ВВП)]", - сказал министр, подчеркнув, что в распоряжении правительства достаточно инструментов для управления ситуацией.

При этом Ашераденс также отметил, что надо надеяться на лучшее, но и быть готовыми к худшему сценарию, подчеркнув, что Латвия готова к обеим вариантам. До сих пор правительство работало очень осмотрительно с расходами, которые могут быть выше допустимого уровня дефицита, сказал министр финансов, выразив надежду, что и в следующем году можно будет так продолжать.

Ранее сообщалось, что механизм экономического управления Европейского союза устанавливает, что планируемый или реальный дефицит правительства не должен превышать 3% ВВП.

Совет по фискальной дисциплине указал, что правительство Латвии разработало экономически обоснованный проект бюджета на 2025 год, однако существует ряд рисков, которые могут угрожать фискальным показателям в среднесрочной перспективе, поскольку Латвия, как и ряд других стран ЕС, сейчас переживает "пост-кризисный синдром", и рост экономики намного медленнее, чем ожидалось.

Весной этого года вступили в силу новые рамки управления экономикой ЕС, сформированные таким образом, чтобы постепенно сократить растущие уровни дефицита и долга стран ЕС. Одновременно они ориентированы и на стимулирование экономического роста путем частичного направления дополнительных доходов бюджета на сокращение бюджетного дефицита.

Также сообщалось, что спикер Сейма Дайга Миериня сегодня приняла от Ашераденса проект госбюджета на 2025 год.

Доходы консолидированного бюджета страны в следующем году запланированы в размере 15,081 млрд евро, расходы - 17,093 млрд евро.

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