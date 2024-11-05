Кабаны с работы в Юрмалу возвращаются? ЧП на вечерней трассе (ВИДЕО)

Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.