Кабаны с работы в Юрмалу возвращаются? ЧП на вечерней трассе (ВИДЕО)

Водители, сбавив скорость, немало позабавились, выясняя, что бы это значило. Предположения самые разные...
Вчера вечером в Фейсбуке в группе Ездуны появились видео, как прямо по Юрмальской трассе в районе посёлка Пиньки прогуливается дикий кабанчик.
Водители, сбавив скорость, немало позабавились, выясняя, что бы это значило. Предположения самые разные...
Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.
Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.
Финансирование Фонда восстановления в размере 114,628 миллиона евро планируется перенаправить на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica", говорится в проекте документа, подготовленном Министерством финансов.
Финансирование Фонда восстановления в размере 114,628 миллиона евро планируется перенаправить на завершение строительства южной части Рижского центрального вокзала в рамках железнодорожного проекта "Rail Baltica", говорится в проекте документа, подготовленном Министерством финансов.
Очевидцы сообщают в социальных сетях, что вечером 5 ноября на трассе А6 между Саласпилсом и Саулкални произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль протаранил тракторный прицеп.
Очевидцы сообщают в социальных сетях, что вечером 5 ноября на трассе А6 между Саласпилсом и Саулкални произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль протаранил тракторный прицеп.
Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.
Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.
В программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая ответственность латвийских чиновников за различные нарушения, медиа эксперт, член правления ассоциации «За легальный контент» Гунта Лидака заявила, что должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят госчиновников отвечать за принятые решения, которые наносят ущерб государству.
В программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая ответственность латвийских чиновников за различные нарушения, медиа эксперт, член правления ассоциации «За легальный контент» Гунта Лидака заявила, что должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят госчиновников отвечать за принятые решения, которые наносят ущерб государству.
В торговом центре мы наблюдали такую картину. На одной полке стояла в пластиковых упаковках латвийская малина и польская. Латвийской – несколько десятков упаковок, польской - две последние. И тут же купили и их... Почему же народ налегает на привозное и не спешит брать местное?
В торговом центре мы наблюдали такую картину. На одной полке стояла в пластиковых упаковках латвийская малина и польская. Латвийской – несколько десятков упаковок, польской - две последние. И тут же купили и их... Почему же народ налегает на привозное и не спешит брать местное?