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С 1 мая в Риге стартуют новые трамвайные маршруты: и следите за изменениями в расписании

Редакция PRESS 1 мая, 2025 10:44

Новости Латвии 0 комментариев

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С 1 мая в сети трамвайных маршрутов Риги произойдут существенные изменения, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Будет открыт новый трамвайный маршрут № 14, который соединит Ильгюциемс с Кенгарагсом. По этому маршруту будут курсировать низкопольные трамваи. Маршрут будет проходить мимо Рижского автовокзала, что даст дополнительную возможность жителям Пардаугавы добраться до района Центрального рынка.
Действующий трамвайный маршрут № 2 будет продлен до Милгрависа и начнет курсировать под новым номером 8 по маршруту Милгравис - улица Тапешу.

В выходные дни часть поездок будет организована на участке Привокзальная площадь - улица Тапешу и будет обозначена маршрутом № 8а. Интенсивность движения останется такой же, как и на действующем трамвайном маршруте № 2. Пассажиры также получат возможность пересаживаться на другие трамвайные маршруты, движение которых будет скоординировано.

Учитывая, что жителям Ильгюциемса отныне будет доступен новый маршрут № 14, интервалы движения трамвая № 5 изменятся. Маршрут Ильгюциемс - Милгравис сохранится, но в расписание будут внесены изменения, в результате которых интервал между рейсами увеличится. Эти изменения будут полностью компенсированы новыми услугами маршрута № 14 в направлении Ильгюциемса, а также услугами маршрута № 8 в направлении Милгрависа.

После завершения строительства путепровода в рамках проекта Rail Baltica в апреле будет восстановлено трамвайное движение до Центрального рынка. Трамвай № 10 впредь будет курсировать по кольцу Центрального рынка против часовой стрелки.

Маршрут от Бишумуйжи пройдет до набережной 11 Ноября, затем по улицам Ластадияс и Централтиргус до остановки "Автовокзал", а далее - по улицам Прагас и 13 Января обратно на обычный маршрут.
Название маршрута не изменится, а количество рейсов останется таким же, как и раньше, когда трамвай ходил до Привокзальной площади.

Время отправления трамваев №№ 1, 7 и 11 будет пересмотрено для обеспечения лучшей координации с трамваями №№ 5, 8, 10 и 14 на общих участках. Количество рейсов не изменится, но будет уточнено распределение трамваев между 3-м и 5-м трамвайными депо.

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