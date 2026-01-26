Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рюкзак вместо похоронного венка: тренды прощания -2026

Реклама Редакция PRESS 26 января, 2026 11:46

Реклама

Наша жизнь сегодня стремительно меняется, а вместе с ней меняются и ритуалы прощания с ней.

В центре Atvadas -- одном из старейших похоронных бюро, которое работает в Латвии вот уже более 30 лет, -- вспоминают историю, которая пробирает до мурашек.  

…Умерла женщина, которая была социальным деятелем. При жизни она написала в завещании, чтобы на её похороны не приносили цветов -- всё равно они сгорят. «Принесите на прощание школьные рюкзаки, – завещала она. – Их очень не хватает в детских домах». И все пришли с рюкзаками! Разноцветные, пёстрые  рюкзаки, столь непривычные на похоронах, стали символом добра и заботы мёртвых о живых. 

Подобные случаи не редкость. Сегодня люди всё чаще завещают принести на похороны вместо венков  пледы, одежду или пожертвовать деньги в фонды…

Неудивительно, что похоронные компании Латвии стараются сформировать новый образ сектора ритуальных услуг. В центре Atvadas внимательно следят за мировыми трендами. Ваш слух царапает слово «тренд» по отношению  к столь грустному событию? Напрасно.

Тренд в данном случае – это то, что помогает людям сохранить достойную память об ушедших – единственное, что остаётся после того, когда любимый человек нас покидает.

Кремация как тенденция

Одна из современных тенденций – это переход от классических похорон к кремации. Кремация становится мировым трендом, отражая сдвиг ценностей в сторону экологичности, экономии и индивидуализации памяти. В современной Японии кремируют около 99 % покойных, в странах Западной Европы эта цифра приближается к 70 %, в Латвии  составляет около 50%.

Алгоритм действий точно такой же, как при организации традиционных похорон. Отличие лишь в одном: из перечня услуг убирается копка могилы и добавляется кремация.

Недавно центр Atvadas открыл свой крематорий – технологичный, удобный, современный, что позволило компании не зависеть от графика  и услуг других крематориев.  К сожалению, сегодня в Риге остро не хватает колумбариев, а потому  в планах Atvadas -- построить место, где может упокоиться прах. 

Дерево, пластинка, бриллиант…

Сегодня прах после кремации можно развеять над любимым местом покойного – пусть летает над морем, полем или дачей. Можно захоронить урну в земле, оставить в доме… А можно поступить иначе.

Например, Atvadas предлагает такой вариант – урну  из биоразлагаемого материала, внутри которой встроена капсула с семенами дерева. Урна помещается в красивое место – в саду или лесу, и из покойного вырастает дерево как продолжение жизни. Человек может сам выбрать, как его дети и внуки будут прощаться с ним:  у мраморной плиты с веником из мертвых гвоздик или, ухаживая за молодым кленом, зная, что в его листве -- тепло рук, которые их когда-то нянчили.

В сегодняшнем тренде -- лабораторные бриллианты из праха, созданные с помощью процесса синтеза при высоком давлении и температуре, что позволяет увековечить память об ушедшем человеке в драгоценном камне, который затем можно носить в украшениях:  кольцах, браслетах или кулонах.

Музыкант из Великобритании Джейсон Лич изобрел способ изготовления виниловых пластинок с добавлением праха усопших людей. Прах смешивается с эпоксидной смолой, винилом и возникает пластинка, на которую можно записать любимую музыку.

Уход из жизни – это глубоко осмысленный процесс, и что оставить после себя – каждый решает сам.

Центр Atvadas расположен по адресу: Рига, ул. Тераудлиетувас, 3.

Телефоны: +371 9388, 20692069 (круглосуточно.)

Больше информации на сайте: www.atvadas.lv.

Как добраться:
Автобусы: № 9, 48 (остановка «Ул. Тераудлиетувес»)
Трамвай: № 11 (остановка
«Братское кладбище»)

Консультации и заказы
(памятники):
+371 8388, 29220015
Круглосуточные телефоны
(похороны):
+371 8388, 20692069


Официальные сайты:
www.monumenti.lv

продажа и установка
памятников
www.atvadas.lv —
помощь в трудную минуту

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Триллион: во что обойдётся Европе замещение США в НАТО

Европе потребуется около одного триллиона долларов для замещения американских вооружений и военного контингента на континенте. Такую оценку приводит Международный институт стратегических исследований. По данным аналитиков, у европейских стран сохраняются серьезные пробелы в сфере истребителей пятого поколения, дальнобойных ракет, систем ПВО и спутниковой разведки.

Рижская дума «под градусом»: этика против закона

21 января Рижская дума после многочасовых дебатов утвердила бюджет столицы на 2026 год. Объём — внушительный: расходы около 1,7 млрд евро, доходы — 1,5 млрд, дефицит покрывают кредитами и трансфертами. Главные заявленные приоритеты звучат красиво: поддержка семей, образование, безопасность, рост экономики и развитие инфраструктуры. Больше всего денег — почти 37 % или свыше 628 млн евро — пойдёт на образование, ещё четверть — на экономику и транспорт.

Полмиллиона евро за простой: столько стоит «памятник» Rail Baltica на набережной

Консервация путепровода над улицами Ластадияс и Краста, построенного в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, включая опору путепровода в Даугаве, может обойтись в сумму от 300 000 до 550 000 евро, сообщает LETA со ссылкой на национального координатора проекта Rail Baltica в Латвии — предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эти работы нужно провести, поскольку строительство Рижского узла намечено лишь на втором этапе реализации проекта, который начнется не раньше 2030 года.

Или Европа рухнет под тяжестью военных расходов как СССР, или… Что предлагает Pietiek

«В богатом грузинском фольклоре есть такое наставление отца сыну: сын, не бойся больших расходов, бойся малых доходов. Но что делать, если расходы уже ужасающие, ты все глубже погружаешься в долги, а доходы «прессингуют» более ловкие соседи? Именно так Европа постепенно попадает в очень сложную ситуацию, - портал Pietiek.com печатает статью Улдиса Осиса.  

Гололед сорвал вылет Йоханна Вадефуля в Латвию

Ледяной дождь парализовал Берлин и нарушил планы министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Сегодня утром он не смог вылететь из Берлина в Ригу, как было запланировано, из-за экстремальных погодных условий.

Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии

Подведены итоги опроса «Слово года – 2025», который проводится уже двадцать третий год подряд. Опрос организован Группой развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии. Первые предложения на конкурс начали поступать уже в январе 2025 года, сразу после завершения предыдущего опроса.

