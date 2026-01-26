Рюкзак вместо похоронного венка: тренды прощания -2026 Реклама Редакция PRESS 26 января, 2026 11:46 Реклама

Наша жизнь сегодня стремительно меняется, а вместе с ней меняются и ритуалы прощания с ней.

В центре Atvadas -- одном из старейших похоронных бюро, которое работает в Латвии вот уже более 30 лет, -- вспоминают историю, которая пробирает до мурашек.

…Умерла женщина, которая была социальным деятелем. При жизни она написала в завещании, чтобы на её похороны не приносили цветов -- всё равно они сгорят. «Принесите на прощание школьные рюкзаки, – завещала она. – Их очень не хватает в детских домах». И все пришли с рюкзаками! Разноцветные, пёстрые рюкзаки, столь непривычные на похоронах, стали символом добра и заботы мёртвых о живых.

Подобные случаи не редкость. Сегодня люди всё чаще завещают принести на похороны вместо венков пледы, одежду или пожертвовать деньги в фонды…

Неудивительно, что похоронные компании Латвии стараются сформировать новый образ сектора ритуальных услуг. В центре Atvadas внимательно следят за мировыми трендами. Ваш слух царапает слово «тренд» по отношению к столь грустному событию? Напрасно.

Тренд в данном случае – это то, что помогает людям сохранить достойную память об ушедших – единственное, что остаётся после того, когда любимый человек нас покидает.

Кремация как тенденция

Одна из современных тенденций – это переход от классических похорон к кремации. Кремация становится мировым трендом, отражая сдвиг ценностей в сторону экологичности, экономии и индивидуализации памяти. В современной Японии кремируют около 99 % покойных, в странах Западной Европы эта цифра приближается к 70 %, в Латвии составляет около 50%.

Алгоритм действий точно такой же, как при организации традиционных похорон. Отличие лишь в одном: из перечня услуг убирается копка могилы и добавляется кремация.

Недавно центр Atvadas открыл свой крематорий – технологичный, удобный, современный, что позволило компании не зависеть от графика и услуг других крематориев. К сожалению, сегодня в Риге остро не хватает колумбариев, а потому в планах Atvadas -- построить место, где может упокоиться прах.

Дерево, пластинка, бриллиант…

Сегодня прах после кремации можно развеять над любимым местом покойного – пусть летает над морем, полем или дачей. Можно захоронить урну в земле, оставить в доме… А можно поступить иначе.

Например, Atvadas предлагает такой вариант – урну из биоразлагаемого материала, внутри которой встроена капсула с семенами дерева. Урна помещается в красивое место – в саду или лесу, и из покойного вырастает дерево как продолжение жизни. Человек может сам выбрать, как его дети и внуки будут прощаться с ним: у мраморной плиты с веником из мертвых гвоздик или, ухаживая за молодым кленом, зная, что в его листве -- тепло рук, которые их когда-то нянчили.

В сегодняшнем тренде -- лабораторные бриллианты из праха, созданные с помощью процесса синтеза при высоком давлении и температуре, что позволяет увековечить память об ушедшем человеке в драгоценном камне, который затем можно носить в украшениях: кольцах, браслетах или кулонах.

Музыкант из Великобритании Джейсон Лич изобрел способ изготовления виниловых пластинок с добавлением праха усопших людей. Прах смешивается с эпоксидной смолой, винилом и возникает пластинка, на которую можно записать любимую музыку.

Уход из жизни – это глубоко осмысленный процесс, и что оставить после себя – каждый решает сам.

