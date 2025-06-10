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Русский театр в Таллине сменил название и лишился части финансирования от государства

Редакция PRESS 10 июня, 2025 17:46

История и культура 0 комментариев

Во вторник, 10 июня, было представлено новое название Русского театра - Театр Сюдалинна (Südalinna teater). Также председатель совета театра Маргус Алликмаа сообщил о принятом Министерством культуры Эстонии решении уменьшить государственное финансирование театра в 2026 году на 15%, сообщает ERR.

"Новое название хорошо подходит к нашему рекламному слогану "Театр в сердце города", - отметила на пресс-конференции директор театра Анне-Ли Пяйв. - Смена названия - это практичное и обдуманное решение, которое способствует устойчивому развитию театра".

Название было утверждено 9 июня советом театра и вскоре будет официально закреплено приказом министра культуры. По словам председателя совета Маргуса Алликмаа, театр вступит с новым названием в сезон 2025/26.

"Театр продолжит играть на русском языке. Это не изменится", - подчеркнул Алликмаа. Театр продолжит деятельность по прежнему адресу - Таллин, площадь Вабадузе, 5.

Председатель совета театра отметил, что новое название, которое было выбрано из 55 предложенных вариантов, ему кажется теплым и симпатичным. Он не согласен с тем, что название географически ограничивает театр или создает впечатление, будто театр играет только для жителей центра Таллина.

"Я понимаю, что это название можно критиковать по-разному. Мол, мы как будто локализуем театр, не стремимся к чему-то большему. Но если провести параллели, например, с Театром Старого города (Vanalinna Teater), он был известен по всей Эстонии. Цель этого театра - не играть только для Таллина. Значительная часть нашей аудитории находится в Ида-Вирумаа", - заявил Алликмаа.

Финансирование Русского театра сокращается

По словам Алликмаа, театр будет гораздо больше использовать тексты эстонских авторов. "Русский театр может внести куда больший вклад в процесс интеграции", - подчеркнул председатель совета.

Аллик о новом возможном названии Русского театра: они сели в лужу
Он также упомянул о принятом Министерством культуры Эстонии решении уменьшить государственное финансирование театра в 2026 году на 15%. "Русскому театру теперь обязательно нужно пересмотреть свой штат и изменить структуру", - заявил Алликмаа.

Общий бюджет театра на 2025 год составляет 4,8 миллиона евро, из которых 2,5 миллиона евро - это государственная дотация на частичное покрытие заработной платы. Сокращение государственного финансирования на 15% (386 313,90 евро) в год - значительная сумма, которая неизбежно скажется на деятельности театра.

Художественный руководитель театра Дмитрий Петренко прокомментировал ситуацию следующим образом: "Что касается репертуара, нам нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям. Мы постараемся не отменять запланированные премьеры следующего сезона. Однако, возможно, потребуется внести изменения в актерский состав - пока рано говорить точно, как именно скажется сокращение бюджета на репертуарной политике".

Петренко: театр должен быть интересен не только русскоязычным зрителям

"Смена названия означает, что меняется и содержание. За это время многое изменилось: больше нельзя приглашать актеров, режиссеров и художников из России, многие наши актеры вышли на пенсию", - отметил Алликмаа. Он подчеркнул, что худрук Петренко взял курс на более европейский вектор развития театра, что также стало причиной смены названия.

"Театр Сюдалинна должен стать равнозначным игроком в театральной жизни Эстонии. Театр должен все больше погружаться в контекст работы других театров страны. Это касается репертуара и различных форм. Театр не может существовать в культурном и политическом вакууме или формировать некий анклав. Театр - часть культурного пространства Эстонии", - выступил с программным заявлением Петренко.

Русский театр, вероятно, переименуют в Театр Сюдалинна
"Театр создает спектакли для различных целевых групп, однако особое внимание необходимо уделить привлечению новой аудитории. В одном только Таллинне живут около 150 000 русскоязычных жителей, большинство из которых не являются аудиторией нашего театра. В основном это люди моложе 50 лет. Это зрители, которые заслужили хороший современный театр. Театр должен быть инструментом интеграции общества (в самом широком смысле), а не сепарации. Единство общества - одна из художественных задач театра", - добавил Петренко.

"Театр должен быть интересен не только русскоязычным зрителям. Темы, формы, имена и названия будут привлекать эстоноязычную публику. Переход на субтитры вместо синхронного перевода поможет приблизиться к этому. Театр ориентируется на общеевропейские ценности - свобода, терпимость, любовь. Это не конец. Это начало", - заключил худрук.

Новое название понравилось не всем

На прошлой неделе Эстонское национальное телерадиовещание (ERR) сообщило, что новое название Русского театра - Театр Сюдалинна (Südalinna teater). Тогда театр не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Ранее экс-председатель совета Русского театра Яак Аллик выразил сомнение в необходимости переименования театра, поскольку не видит веских оснований для такого шага. Он также заявил, что предложенное новое название считает неудачным. В частности, потому что это название не имеет прямого отношения к русскоязычной культуре, что может затруднить восприятие театра русскоязычной аудиторией и вызвать недовольство среди ее представителей.

Русский театр начал свою деятельность 15 декабря 1948 года. С 1948 по 2005 год носил название Государственный русский драматический театр Эстонии. С 2005-го работает под названием Русский театр. Это единственный профессиональный репертуарный театр Эстонии, который работает на русском языке.

Обсуждение смены названия началось более года назад. В процессе участвовали сотрудники театра, члены совета, представители Министерства культуры, а также авторитетные деятели культуры.

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