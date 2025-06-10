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Купальный сезон — 2025 открыт: о чём нужно помнить, отправляясь на пляж

Редакция PRESS 10 июня, 2025 18:47

Для настроения 0 комментариев

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Купальный сезон в Латвии начался еще 15 мая, как определено в соответствующих правилах КМ. А официально он заканчивается 15 сентября. И хотя температура воды в водоемах до сих пор еще далеко не комфортная, 59 официальных пляжей в стране работают в штатном режиме. Здесь размещены соответствующее оборудование, информационные стенды и ежемесячно берутся пробы воды. А 13 пляжей и одна пристань для яхт получили сертификат Голубого флага, свидетельствующий о том, что территория соответствует международным стандартам качества отдыха. Но, выбирая место для водных процедур, важно соблюдать определенные правила, чтобы отдых не закончился трагически.

Рек, озер, водоемов в Латвии предостаточно, не говоря уже о 498-километровом побережье Балтийского моря от Руцавы до Айнажи. Но при этом страна находится в числе лидеров в ЕС по числу утонувших. В среднем за год погибает около ста человек. В их числе — и рыбаки, выходящие на тонкий лед. В этом году из-за теплой зимы лед на водоемах был не везде. Тем не менее утопленники появились уже в январе. Люди проваливались под лед в Видземе и Латгалии. А когда вода начинает прогреваться, то в среднем каждые три дня на водоемах гибнет человек.

Всю первую декаду мая было не по весеннему холодно. Более-менее теплеть начало только в середине месяца. И тогда некоторые смельчаки уже купались в Рижском заливе, к примеру в районе Вецаки, хотя температура воды не превышала +8 градусов. А ведь врачи рекомендуют начинать окунаться, только если вода прогреется хотя бы до 18 градусов. Кроме того, особенностью пляжей в тех же Юрмале, Вецаки или Саулкрасты является резкое понижение температуры воды буквально за сутки, когда при смене ветра к берегу начинает поступать холод из морских глубин. Но разгоряченные под солнышком люди идут купаться, и у них возникают судороги и проблемы с сердцем. Человек начинает захлебываться и уходит под воду. По статистике, 8 из 10 погибших — это мужчины от 18 до 54 лет. Чаще всего они перед купанием употребляли алкоголь и переоценили свои возможности.

Кроме того, жители страны банально не умеют плавать. Среди латвийцев агентство SKDS проводило опрос, результаты которого удручают: только 36% респондентов заявили, что могут хорошо держаться на воде, но значительная часть этих «пловцов» утверждала, что не сможет проплыть и 200 метров. Лишь 18% респондентов когда-то посещали занятия по плаванию.

На официальных безопаснее

Согласно данным Государственной пожарно-спасательной службы, люди в основном тонут на необорудованных местах для купания. Именно поэтому в Латвии и были приняты специальные правила Кабинета министров, установившие единый стандарт к обустройству пляжей. Всего таких мест 59. И для купания стоит выбирать только их. Здесь хотя бы дежурят спасатели, вы не наткнетесь на дне на ржавую арматуру и вас не засосет в водоворот.

По возвращении на берег купальщик всегда может переодеться в кабинке, выбросить мусор в установленный контейнер и сходить в оборудованный туалет. Кроме того, ежемесячно сотрудники Государственной инспекции здоровья берут пробы воды на анализ по двум микробиологическим показателям: это концентрация в воде кишечной палочки (E.coli) и кишечного энтерококка. По этим показателям судят об уровне загрязнения фекальными водами, которые могут содержать патогенные бактерии и вирусы. Помимо взятия проб, оценивают цвет воды, наличие плавающих отходов и нефтепродуктов, а также присутствие синих водорослей.

Пока на официальных пляжах с чистотой воды все в порядке. Однако пробу на анализ специалисты инспекции берут и на неофициальных пляжах, но только по запросу местных самоуправлений. Их список также имеется на интернет-сайте Государственной инспекции здоровья. А вот в прошлом, 2024 году, по данным инспекции, было зафиксировано наибольшее ограничений на купание за последние годы — 49. Из них причиной 16 ограничений стало микробиологическое загрязнение, а 33 — превентивные мероприятия, связанные с июльской бурей, вызвавшей подъем воды. В тех же Елгаве и Риге она затопила некоторые улицы. В результате в реки и озера попали нечистоты.

Равнение на Голубой флаг

Также на пляжах и яхтенных гаванях, которые отвечают всем критериям программы сертификации «Голубой флаг», поднимают тот самый флаг. В этом году таких стало 13 и один соответственно. К примеру, в Риге это пляжи в Вецаки и Вакарбулли, на озере Бабелите. Чтобы получить сертификат, пляжи должны отвечать 33, яхтенные гавани — 36 критериям. В Латвии кандидатов на получение Голубого флага оценивает национальное жюри во главе с министром охраны среды и регионального развития. В этом году в списке вы вновь не найдете юрмальских пляжей. Городская дума еще в 2019 году решила, что участвовать в программе слишком затратно. Ведь до 2020 года за ежегодную сертификацию всех семи городских пляжей нужно было платить 700 евро, а в этом году только за один пляж — 1 200. В итоге общие расходы на все пляжи составили бы 8 400 евро, а затраты на выполнение всех административных требований превысили бы 30 тысяч. Власти Юрмалы информируют, что они и так соблюдают все европейские требования по содержанию пляжей.

Пляж должен быть дружественным окружающей среде и отдыхающим, показатели чистоты воды у его берегов в течение четырех предшествующих купальных сезонов — соответствовать нормативам; посетителям должна быть доступна информация о состоянии основных показателей пляжа и воды. Кроме того, в наличии должны быть скамейки, раздевалки, детская площадка и прочая инфраструктура — к примеру, туалеты и источники питьевой воды, а также постоянное дежурство спасателей. В Риге этим занимается специальное подразделение полиции самоуправления.

А если без одежды?

В Латвии есть и официальные нудистские пляжи, где представителям мужского и женского пола можно загорать голышом. На Видземском взморье они расположены в Вецаки — сразу за традиционным пляжем в направлении Калнгале, между станциями Гарциемс и Гарупе, у станции Инчупе. Свои места у нудистов есть в Юрмале, Лиепае и Вентспилсе. Распознать их можно по специальному знаку с перечеркнутыми плавками, купальником и соответствующей надписью на государственном языке. Но, в отличие, к примеру, от женского нудистского пляжа в эстонском городе Пярну, расположенного буквально в центре города, наши вынесены на задворки. И это правильно, так как в том же Пярну у кромки воды дежурит дама в одежде, отгоняющая от загорающих голышом женщин случайных прохожих мужского пола. Ведь здесь исторически определено место, где можно находиться только нудистам женского пола, а никак не мужского.

У нас же в этом вопросе царит полное равноправие. Ведь косвенным признаком нудистского пляжа служит наличие голых мужских и женских тел. На этих пляжах нет кабинок для переодевания, поскольку скрывать нудистам нечего. Но не любят здесь и чужаков, в особенности подсматривающих и подглядывающих. В частности, не приветствуют фотографов. По закону о защите личных данных, любая фотосъемка человека без его согласия запрещена. К тому же и на обычных пляжах некоторые дамы не стесняются загорать топлес, без верхней половины купальника.

Александр ФЕДОТОВ.

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