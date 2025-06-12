«Возможно, он употребляет кокаин и любит мальчиков»: Янсонс резко ответил на обвинения в свой адрес

«Бюро омбудсмена чувствует себя униженным и дискредитированным, и единственный виновник — это я. Отдельное спасибо Айдису Томсону, который начал нести какую-то чушь о каких-то причинах. Я не знаю, откуда он этого всего набрался. В моих глазах он пал как журналист. Настоящий журналист выражает своё мнение не в форме предположений, а основываясь на доказательствах. Миссия журналиста — информировать общество о правде. Где доказательства обвинений в алкоголизме? Точно так же я могу сказать, что, возможно — хотя я сам в это не верю — но в обществе ходят разговоры, что он употребляет кокаин и, возможно, ему нравятся несовершеннолетние мальчики!» — ответил Янсонс на обвинения со стороны журналиста.

Томсон ранее опубликовал на своей странице в Facebook запись с вопросом: «Куда пропал омбудсмен?». Полный текст его публикации мы уже публиковали ранее. Но если вкратце, то журналист Айдис Томсонс публично высказал предположение:

"Мне совершенно не хочется знать диагноз болезни омбудсмена. Однако в неофициальных беседах люди из разных кругов говорили, что он просто слишком увлёкся своей «дружбой с зелёным змием». А если это беда алкоголизма, то делать вид, что вы этого не замечаете, бесполезно. Тогда это катастрофа для всех".