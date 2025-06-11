Чиновники признались: они некомпетентны, перегружены и получают слишком маленькую зарплату, чтобы эффективно управлять предприятием такого масштаба.

Представитель Государственного контроля Мартиньш Аболиньш предложил передать надзор за airBaltic другой структуре — министерству экономики, финансов или специализированной управляющей организации. По его словам, Минcсообщений годами закрывал глаза на убытки компании и не ставил перед ней чётких целей.

Секретарь министерства Андулис Жидковс подтвердил: у них нет ни ресурсов, ни компетенции, чтобы диктовать условия крупной авиакомпании. Особенно когда её руководители получают в десятки раз больше, чем надзирающие чиновники. “Хорошее управление стоит дорого, а нам нужно экономить”, — добавил он.

Кризис в airBaltic усугубили и внешние факторы — пандемия, война в Украине, и технические проблемы с новыми самолётами. Компания заказала новейшие двигатели, которые оказались ненадёжными и дорогостоящими в ремонте. Некоторые самолёты стоят на земле месяцами, при этом по контракту за них всё равно нужно платить.

Заместитель председателя комиссии Гатис Лиепиньш предложил направить правительству письмо с предложением изменить всю систему управления госпредприятиями. Он считает, что отраслевые министерства не способны эффективно управлять крупным бизнесом — для этого нужна независимая структура с профессиональными менеджерами. В пример приводятся скандинавские страны, где госпредприятиями управляют по коммерческим принципам, а не как продолжение чиновничьей вертикали.

Отдельным вопросом стала кадровая чехарда в авиакомпании. Депутат Андрейс Кулбергс напомнил, что часто в советах и правлениях госпредприятий оказываются одни и те же люди, которые “формально числятся руководителями, но по сути ничем не управляют”. Их затем снова назначают на аналогичные посты, создавая иллюзияю опытного руководства.

Таким образом, airBaltic стала лишь симптомом глубокой системной болезни: министерства не справляются с управлением активами, а эффективной альтернативы пока не создано.