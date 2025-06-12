Шлесерс не хочет учиться на ошибках Гобземса: Бен Латковскис о «краже выборов»

Политический обозреватель Бен Латковский высказывает свое мнение:

"Что тут скажешь? Формулировка «кража выборов» однозначно указывает на неуклюжую попытку подражания риторике Дональда Трампа после его поражения на президентских выборах в США в 2020 году. Только вот у Трампа, по крайней мере, было понятно, о какой именно «краже» шла речь (хотя ни один случай "кражи" так и не был юридически подтверждён), а у Шлесерса неясно даже это — ведь он вовсе не оспаривает сами результаты выборов 7 июня в Риге. Так что именно украдено — остаётся загадкой. Похоже, речь лишь о том, что Шлесерса не приглашают в коалицию — но это уже чистая политика, а не кража.

Известно, что Шлесерс и его партия считают Трампа достойным подражания, и на этот раз они снова идут по стопам своего заокеанского кумира. Правда, в последние месяцы LPV старается не афишировать эту близость, ведь образ Трампа в Латвии серьёзно потускнел. Из решительного и волевого политика он превратился в нерешительного и трусливого "пуделя Путина".

Однако от других черт Трампа — необдуманных действий и склонности сначала делать, а потом думать — Шлесерс отказываться не собирается. Отсюда и этот смутный призыв, цели и смысл которого остаются неясными. Похоже, даже сам Шлесерс до конца не понимает, чего именно он хочет добиться. Устроить массовые беспорядки? Продемонстрировать свою "силу"?

Если так, то он явно выбрал не то место для сбора: площадь у Памятника Свободы — не то место, где обычно собирается его основной электорат. Ему бы лучше было звать людей к зданию Кабинета министров, поближе к местам, где когда-то стояли памятники Ленину и Барклаю де Толли — там он, возможно, и мог бы собрать сколько-нибудь значимую толпу.

Скорее всего, Шлесерс и его сторонники стали жертвами собственных иллюзий и поверили в повторяемую ими же самими мантру: мол, государство доведено до ручки, и общество только и мечтает, как бы свергнуть «режим “Единства”». Результаты выборов, однако, говорят об обратном. Победила та же коалиция, что у власти как в Риге, так и в Латвии в целом.

Революционная ситуация, которую, возможно, можно увидеть (если очень захотеть) из окна офиса Шлесерса, в стране отсутствует даже отдалённо. И повод для «выхода на улицы» слишком слаб и плохо аргументирован — Шлесерс не может объяснить, что именно украдено. Похоже, он и сам это понимает, потому к своему призыву добавил ещё один лозунг — об отставке правительства Силини.

Но и тут, как и в случае с «украденными выборами», отсутствует логика. Допустим, правительство Силини уходит в отставку — и что? Даже тогда LPV никто не позовёт в коалицию. Призыв заменить нынешнее правительство на правительство под руководством ЗЗС или НС со стороны Шлесерса выглядит весьма странно.

Таким образом, призыв Шлесерса очевидно преждевременный и необдуманный. Похоже, он так жаждет устроить хоть какую-то массовую акцию, что не может дождаться действительно весомого повода.

С другой стороны, можно сказать, что технические проблемы в процессе выборов расшатали политическую лодку и оппозиция стремится использовать это по максимуму. Уход с постов нескольких ответственных должностных лиц, в том числе министра охраны среды и регионального развития Инги Бэрзини, действительно свидетельствует о некоторых подвижках. Но всему своё время и место.

Сейчас — не тот момент, когда Шлесерс может извлечь политические дивиденды. Его призыв скорее напоминает поведение бывшего политика Алдиса Гобзема, который в своё время тоже устраивал несколько протестных акций. Правда, в долгосрочной перспективе эти акции привели лишь к тому, что Гобзем вскоре завершил политическую карьеру и теперь живёт за границей под изменённой фамилией.

Ошибка Гобзема заключалась в переоценке собственного политического веса. Такую же ошибку допускает и Шлесерс. Он, очевидно, не понимает одной важной вещи: политическая власть в Латвии и в Риге определяется позицией этнического большинства. Шанс прийти к власти у Шлесерса появится лишь тогда, когда этнические латыши настолько разочаруются в своих партиях, что будут готовы передать власть кому-то другому — как это было в Рижской думе в 2009–2017 годах.

Но, судя по результатам выборов 7 июня, ничего подобного сейчас не происходит. Такого уровня отчаяния в обществе не наблюдается. По крайней мере — пока. Следовательно, Шлесерс опубликовал свой призыв не вовремя. Более того — этот призыв фактически подталкивает четыре «латышские» партии в Риге сгладить внутренние разногласия и как можно скорее сформировать новую коалицию Рижской думы. Ведь LPV, «Стабильности!» и «Суверенной власти» уже стоят у двери. Получается, что призыв Шлесерса лишь льёт воду на мельницу новой коалиции РД", - заключает Латковскис