«Очень важное сообщение для девушек и женщин! Если вы ищете вторую половинку — сразу просите у парня выписку из банка. Сколько он зарабатывает в месяц? Если меньше 7000 — посылайте на фиг.

Если он зарабатывает меньше 7000, он еле-еле себя содержит, не говоря уже о том, чтобы содержать вас, дарить подарки или возить в путешествия. А если еще и дети будут? Сразу перед первым свиданием просите выписку из банка", - советует он.

Тем же женщинам, кто уже состоит в отношениях, но недоволен заработком своего мужчины, доморощенный коуч советует заставлять своих кавалеров заниматься онлайн-бизнесом, которым якобы занимается сам.

Интересно, что называя себя предпринимателем, мужчина даже не называет свою фамилию. А его бизнес вызывает много вопросов.

Тем временем из ТикТока ролик ушёл в Твиттер/X и его уже обсуждают как настоящий мем. Ведь по словам Матиса, выходит, что 95% мужского населения Латвии не должны иметь права на любовь.