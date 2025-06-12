600 шведских заключённых спасут Тарту от закрытия тюрьмы

Министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста подпишет договор 18 июня в Стокгольме. По его условиям, Эстония предоставит Швеции 400 камер в Тартуской тюрьме. Первые заключённые прибудут в 2026 году.

«Если мы не начнём действовать сегодня, тюрьму могут закрыть уже через год. Это сотни потерянных рабочих мест и утрата ценной инфраструктуры. Новое соглашение не только спасёт тюрьму, но и создаст дополнительные рабочие места в Южной Эстонии», — заявила Пакоста.

Договор гарантирует Швеции полный пакет услуг: охрану, медицину, транспорт и перевод. В Тарту не будут направлять лиц с высоким риском, связанных с организованной преступностью или терроризмом. Биографии заключённых будут проверяться обеими сторонами. Заключённые не будут контактировать с эстонскими осуждёнными. Основной язык общения — английский, с возможностью перевода. За месяц до окончания срока все арестанты вернутся в Швецию.

Финансовые условия: 30,6 млн евро в год за 300 мест и дополнительно 8500 евро в месяц за каждого сверхлимитного заключённого. С 2027 года стоимость будет расти на 3,5% ежегодно. В первый год Швеция заплатит пониженную ставку в 22,95 млн евро.

Цель соглашения — сохранить Тартускую тюрьму как элемент внутренней безопасности страны. Закрытие учреждения грозило не только увольнениями, но и потерей системы, которую трудно было бы восстановить.

Договор заключён на пять лет с возможным продлением ещё на три. После подписания будет подготовлен отдельный меморандум для практической реализации. Соглашение предварительно одобрено правительством и направлено на ратификацию в Рийгикогу.