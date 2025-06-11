Силиня подчеркнула, что необходимо уважать выбор избирателей Даугавпилса. «Даугавпилс для нас важен», — отметила она.

«По моему мнению, другим партиям Латвии нужно сделать свои выводы (…)», — добавила премьер. Силиня также сказала, что все, безусловно, хотели бы, чтобы в Даугавпилсе больше использовался государственный язык, и чтобы мэр чаще говорил на латышском языке.

«Поскольку эти выводы нам всем нужно учитывать и уметь объяснять их людям в Даугавпилсе», — сказала она, добавив, что сейчас в думе Даугавпилса фактически будет монополия.

Ранее сообщалось, что партия нынешнего мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша «Sarauj, Latgale!» одержала убедительную победу на выборах в местные органы власти, получив 14 из 15 депутатских мандатов.